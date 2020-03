Gossip Uomini e Donne Angela Nasti: è finita con il calciatore Bonifazi?

Uomini e Donne gossip: Angela Nasti e Kevin Bonifazi si sono lasciati?

Amore al capolinea – o forte crisi in corso – tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi. L’ex tronista di Uomini e Donne e il calciatore del Torino non si fanno vedere insieme da tempo. Fidanzati ufficialmente dalla scorsa estate – con tanto di convivenza avviata in Piemonte – i due oggi non parlano più della loro storia d’amore sui social network. Dove Angela, per via della sua attività di web influencer, è sempre molto attiva. Non solo: la modella e lo sportivo hanno smesso di seguirsi sui social network e la sorella di Chiara Nasti sta vivendo questa quarantena da Coronavirus a Napoli, con la famiglia, e dunque lontana dal difensore. La relazione è finita definitivamente o Angela e Kevin stanno semplicemente attraversando un momento critico?

Angela Nasti e Bonifazi in silenzio stampa: è rottura definitiva?

Per ora i diretti interessati preferiscono tacere: nessuno dei due ha infatti spiegato ai follower cosa sta succedendo nella loro vita privata. Angela Nasti, tronista di Uomini e Donne nel 2019, non smette però di postare stories su Instagram. La 20enne sta vivendo la sua quarantena accanto alla famiglia, tra ricette napoletane e intense sedute di allenamento.

Angela Nasti ha incontrato Bonifazi dopo Uomini e Donne

La storia tra Angela e Kevin è nata dopo la fine di Uomini e Donne, dove la Nasti ha scelto il corteggiatore Alessio Campoli. Una liaison mai decollata nella vita di tutti i giorni e complice una vacanza a Ibiza l’ex tronista è finita tra le braccia di Bonifazi.