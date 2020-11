UeD, Angela Nasti conferma la rottura con Bonifazi: lo sfogo

Dopo mesi di incertezze, oggi la conferma: Angela Nasti e Kevin Bonifazi non stanno più insieme. Da tempo ormai si mormorava sulla fine della loro storia, ma da parte dell’ex tronista non era mai arrivata certezze. Non vederli più insieme sui social aveva fatto sorgere più di un dubbio nei fan, ma puntualmente poi comparivano di nuovo in coppia. Questo non succede più da tempo e i fan hanno chiesto più volte a Angela spiegazioni. Lei non ha mai risposto, fino a oggi.

Nelle scorse ore infatti l’ex tronista ha risposto alle domande dei fan e non ha potuto più evitare quella su Kevin Bonifazi. Le hanno chiesto delucidazioni sulla sua situazione sentimentale. Angela ha scritto che in molti erano curiosi di sapere questa cosa e per questo ha deciso di rispondere. Dopo tante domande sulla questione e visto che le viene fatta spesso, ma finora ha sempre preferito evitare di dare spiegazioni. Se ha preferito evitare di rispondere fino a oggi è solo per un motivo ben preciso: lei è molto riservata e comunque sta bene. Poi ha scritto:

“Da come potete vedere non sto con nessuno ed in questo tempo mi sto prendendo tanto cura di me. E questa cosa mi piace tanto”.

Si sta dedicando a sé stessa, quindi non ci sono novità in campo sentimentale. Al momento sente di stare bene così, ma è comunque aperta a nuove conoscenze visto che ha scritto “mai dire mai”. I fan possono così chiudere il caso e dichiarare risolto il mistero. Seppure mancasse solo la conferma, in tanti ancora continuavano a sperare che non fosse cambiato nulla tra loro.

Dopo i tanti rumors sulla possibile rottura tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi, c’è stato un momento in cui sembrava che la crisi fosse solo un lontano ricordo. C’erano state delle voci infatti già durante il primo lockdown, ma alla fine la Nasti aveva smentito la rottura. A maggio i due stavano ancora insieme e nulla sembrava essersi rotto. Nei mesi successivi però sono apparsi sempre meno insieme sui social. Angela non ha aggiunto maggiori dettagli, quindi non è noto il motivo della rottura né quando si sono lasciati.