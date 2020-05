Uomini e Donne gossip, Angela Nasti e Bonifazi: crisi rientrata, parla lei

Angela Nasti e Kevin Bonifazi stanno ancora insieme, l’ex tronista di Uomini e Donne ha smentito la rottura

Nelle scorse settimane si sono rincorse voci su una rottura tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi, ma oggi finalmente conosciamo la verità. L’ex tronista di Uomini e Donne e il calciatore sono finiti al centro del gossip per una presunta crisi, ma non hanno mai confermato o smentito. Non sappiamo quindi cosa sia realmente successo, ma qualcosa è successo visto che i due avevano smesso di seguirsi su Instagram. Forse un forte litigio, forse una rottura già risanata. Difficile pensare che sia successo ciò che è accaduto ad Adriana Volpe, che si è dichiarata inesperta di social network e non sapeva darsi una spiegazione sul follow tolto al marito Roberto. Angela Nasti lavora con i social, per cui sa bene come funzionano e non potrebbe aver tolto il segui per errore.

Uomini e Donne, Angela Nasti e Kevin Bonifazi fidanzati: l’ex tronista risponde ai fan su Instagram

Angela e Kevin potrebbero aver litigato o magari si erano proprio lasciati, ma oggi la crisi sembra essere superata. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, l’ex tronista ha anche confermato di essere ancora fidanzata con Bonifazi. “Kevin? State ancora insieme?”, le hanno domandato. E lei ha risposto con un secco “Sì”. Forse già altre volte le avevano fatto una domanda sul fidanzato, ma potrebbe aver preferito non rispondere. Magari perché erano ancora in crisi? Insomma, i punti interrogativi sulla coppia non sono svaniti del tutto, nonostante oggi abbia detto che sono ancora fidanzati.

Gossip Uomini e Donne, Angela Nasti e Bonifazi di nuovo insieme

La lontananza si fa sentire di sicuro, la quarantena non li aiuta e neanche la fase due potrebbe correre in loro soccorso. Angela Nasti e Kevin Bonifazi infatti vivono in due regioni diverse: lei è di Napoli, lui gioca nella Spal a Ferrara. La distanza sta mettendo alla prova il loro amore, ma se sono riusciti a riappacificarsi nonostante la quarantena allora non sarà difficile superare questa prova!