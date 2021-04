Akash e Antonella Fiordelisi stanno insieme: coppia a sorpresa

Coppia a sorpresa nello showbiz italiano. Il nuovo portale Whoopsee ha beccato Akash Kumar e Antonella Fiordelisi mentre si scambiavano un bacio appassionato per le strade di Milano, città dove entrambi vivono. La sportiva si è trasferita da poco: ha lasciato Salerno, dove è nata e cresciuta, per inseguire i suoi sogni nel mondo della moda e dello spettacolo.

Nel filmato Akash e Antonella Fiordelisi si muovono per la città abbracciati, tra coccole e baci. Nel bel mezzo della lunga passeggiata i due si fermano in un bar per consumare qualcosa di caldo. Entrambi, come potete vedere nel video più in basso, sono vestiti in modo casual, con jeans e scarpe comode.

Al momento né Akash Kumar né Antonella Fiordelisi hanno ancora commentato i gossip sulla loro liaison. Entrambi escono da storie importanti. Antonella ha detto addio da qualche settimana a Francesco Chiofalo, l’ex Lenticchio di Temptation Island.

Quella tra Antonella e Francesco è stata una grande storia d’amore che è finita però ad un passo dalla convivenza. La Fiordelisi doveva trasferirsi a Roma da Chiofalo ma alla fine ha preferito andare a Milano. Qui, a quanto pare, ha conosciuto grazie ad amici in comune Akash, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi.

A proposito di Kumar, invece, il modello dagli occhi di ghiaccio ha amato per sette anni una donna che non è famosa. Un amore vissuto nel massimo riserbo per volere dello stesso ex naufrago dell’Isola dei Famosi. In questo periodo si è parlato a lungo di un flirt tra Akash e Giovanna Abate, ex tronista di Uomini e Donne.

Ma Akash Kumar ha ribadito che con l’ex protagonista della corte di Maria De Filippi non c’è stato nulla di più di una banale conoscenza. Nessun commento da parte di Giovanna, che ha preferito non rispondere alle dichiarazioni del modello di origini indiane.

Di recente, a Il Punto Z, Akash Kumar si è scagliato contro Elisa Isoardi: ha accusato l’ex conduttrice di Rai Uno di averlo spinto ad abbandonare definitivamente l’Isola dei Famosi 2021.