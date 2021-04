Akash contro Elisa Isoardi: “Ho lasciato l’Isola dei Famosi per colpa sua”

Rivelazione inaspettata di Akash Kumar all’Isola dei Famosi. Ospite del Punto Z, il programma di Tommaso Zorzi su Mediasetplay, l’ex naufrago ha fatto una confessione bomba su Elisa Isoardi. Akash ha ammesso di aver lasciato il programma, e non essere rimasto sull’altra isola Parasite Island, per via dell’ex conduttrice Rai.

A detta di Akash tutti i concorrenti prima dell’inizio della trasmissione avevano già intuito l’esistenza di un’altra isola per gli eliminati. Secondo il racconto di Kumar, la Isoardi ha consigliato a Kumar e agli altri di non accettare una proposta del genere e andare via. Un suggerimento che Akash ha seguito alla lettera.

Una parte della colpa è pure di Fariba Tehrani, presente sull’altra isola insieme a Ubaldo Lanzo. Akash ha provato subito un certo fastidio verso la madre di Giulia Salemi e ha così preferito andare via. Oggi, però, è pentito di quella scelta. Soprattutto perché il 28enne sognava di vivere l’isola in solitudine, come sta facendo ora Beatrice Marchetti.

Queste le dichiarazioni di Akash Kumar su Elisa Isoardi:

“Quando ci hanno diviso in due gruppi Elisa mi ha detto: “Noi siamo Rafinados e se ci propongono un’altra isola non possiamo restare”. Così quando sono finito su Parasite Island mi sono ritirato. La colpa è sua ma anche di Fariba che mi toccava il petto. Odio essere toccato”

Ma le rivelazioni di Akash su Elisa Isoardi non sono finite qui: il modello ha confidato di aver prestato degli abiti del suo guardaroba all’ex compagna di Matteo Salvini e ad Awed. Vestiti costosi – Akash ha parlato di duemila euro – che non sono più stati restituiti.

Nel corso dell’intervista con Tommaso Zorzi Akash Kumar ha inoltre ribadito che l’Isola dei Famosi di quest’anno è ricca di strategia e che l’unico naufrago vero è Paul Gascoigne. Akash ha spiegato che con l’ex calciatore della Lazio ha instaurato un bel rapporto, fatto di confidenze e complicità.

Akash non ha nascosto una certa simpatia per Francesca Lodo ma non c’è stato tempo per approfondire il feeling. Dopo l’addio all’Isola dei Famosi Kumar è pronto a tornare al suo lavoro, quello di modello, ma non esclude un futuro nel mondo del cinema, magari ad Hollywood.

Infine a Punto Z Akash ha puntualizzato di non aver mai iniziato alcuna love story con Giovanna Abate, l’ex tronista di Uomini e Donne.