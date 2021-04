Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, è finita: parla l’ex coppia

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono lasciati. A confermarlo sono gli stessi diretti interessati che sui rispettivi profili social hanno reso noto di non essere più una coppia. La love story, tra alti e bassi, durava da circa due anni. Una relazione che non ha mai trovato il totale benestare dei genitori della sportiva, come lei stessa e Chiofalo hanno dichiarato a più riprese.

Voci di rottura circolavano da diversi giorni, ora arriva la ‘sentenza’. “Ci siamo lasciati”, ha chiosato Francesco in una serie di Stories Instagram. Il giovane sul piccolo schermo si è fatto conoscere per aver partecipato a Temptation Island con l’allora fidanzata Selvaggia Roma, tra i protagonisti del Grande Fratello Vip 5. Chiofalo ha poi puntualizzato che la rottura è definitiva e che non si tratta di una crisi passeggera e risolvibile. “L’amore è finito”, ha spiegato ancora il romano che ha aggiunto che “ha spinto più lei” in direzione dell’addio.

Francesco ha quindi raccontato che forse lui non avrebbe avuto la forza di dire basta. “Ma quando lei ha detto stop non ho fatto resistenza”, ha continuato, facendo sapere che “dopo il dolore iniziale della prima giornata. Senza di lei sto meglio, è così”. Per questo motivo, ha aggiunto sempre il body builder capitolino non ha intenzione di “richiamarla”. Inoltre dice che probabilmente, tale fatto, ha provocato una reazione nell’ex compagna. “Ho visto varie frecciatine contro di me. Non ho odio verso di lei. Le voglio un bene dell’anima. Ci sarò sempre per lei, non la considero un nemico”, la chiosa.

Francesco ha ribadito di non voler fare la “guerra” con Antonella e che il “rapporto non ha scheletri nell’armadio…”. Per questo ha anticipato che, a differenza di altre persone, non leverà le foto con la Fiordelisi dal suo profilo. Infine ha dichiarato che “sono successe cose gravi”, riaffermando che l’ex “minaccia frecciatine”, perché forse ha del “rancore“. “Dovrebbe star bene sapendo che io stia bene. Anto, ti voglio bene”, conclude.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, è finita ma nessun tradimento

Sull’addio si è pronunciata anche la Fiordelisi che, viste le tante voci circolate di recente relative a presunte mancanze di rispetto ‘intime’, ha puntualizzato che il naufragio sentimentale non è imputabile ad alcun tipo di tradimento. La modella ha aggiunto che la storia è finita non in questi giorni ma “già da un po’”. Gli ha fatto ecco l’ex fidanzato che ha invitato a non dare retta alle fake news in tal senso, riferendosi alla questione tradimenti. Al momento Chiofalo è rimasto a Roma, mentre Antonella si trova a Milano.