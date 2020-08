Fiordelisi e Chiofalo, è crisi profonda: “Lotto con la mia famiglia”, lo sfogo

Ennesima crisi tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. La rima è bella ma la notizia non ha niente di positivo. Non per i fan della coppia almeno. Non è la prima volta che Francesco e Antonella si trovano a vivere situazioni spiacevoli e periodi bui: o per un motivo o per l’altro infatti i due non hanno mai avuto una relazione stabile nonostante il sentimento che li lega ancora oggi. A parlare di ciò che sta succedendo è stata proprio Antonella su Instagram qualche ora fa, e pare che il problema sia serio perché c’è di mezzo la sua famiglia: i genitori non sono d’accordo con questa relazione e vorrebbero che Antonella mettesse un punto e guardasse avanti.

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo in crisi: la famiglia di lei è contraria alla storia d’amore

Antonella e Francesco avevano già discusso negli ultimi giorni perché lui non l’aveva difesa subito dalle accuse del Web di essere violenta e manesca; poi pare esserci stato un chiarimento e adesso i due si sono ritrovati. In varie storie Instagram Antonella ha raccontato di sentirsi molto giù e ha chiesto ai follower se si fossero mai trovati nella sua stessa situazione, cioè quella di amare qualcuno che però non piace affatto ai genitori. Senza dubbio può accadere, ed è giusto che la famiglia si preoccupi per il futuro dei propri figli, ma è anche vero che i sentimenti non si comandano e che ognuno necessita di fare le proprie esperienze senza essere messo alle strette.

Antonella si sfoga su Instagram, Francesco nel cuore ma il futuro è incerto

“Mi trovo a lottare – queste alcune delle parole della Fiordelisi su Instagram – con la mia famiglia che non vuole assolutamente che io stia con lui. Devo capire quello che devo fare: è una situazione un po’ bruttarella”. Alle storie hanno risposto a quanto pare in più di centomila, come la stessa Antonella ha raccontato nei post successivi, e lo hanno fatto nei modi più disparati: c’è chi le ha dato coraggio e le ha consigliato di andare avanti e chi invece le ha chiesto se in realtà si fosse stufata di Francesco. Il futuro è ancora tutto da scrivere, e si spera che alla fine dipenderà solo da lei e da Lenticchio. E da nessun altro, com’è giusto che sia.