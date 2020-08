Chiofalo e Fiordelisi, lite violenta? Francesco smentisce lacrime: il video Ig

Si è parlato per molto tempo di presunti maltrattamenti di Antonella Fiordelisi ai danni di Francesco Chiofalo, e lei non ha per niente gradito che lui non fosse intervenuto subito sulla vicenda nonostante le tantissime voci di corridoio. La stampa rosa ha scritto pagine e pagine sull’accaduto e il personal trainer alla fine si era trovato a spiegare già nella giornata di ieri che in realtà lei non gli aveva fatto nulla. Nessun maltrattamento, nessuno schiaffo, niente di niente. Il punto è che lo aveva comunicato a tutti scherzando su Instagram e facendo scoppiare l’ennesima polemica che l’ha spinto a intervenire anche pochi minuti fa. Stavolta con fermezza. La risposta è sempre la stessa: no, Antonella Fiordelisi non ha picchiato Francesco perché – come ha sottolineato più volte lui – non è una persona violenta.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, lite violenta? Lo sfogo del personal trainer mette a tacere qualsiasi pettegolezzo

Lo sfogo di Francesco su Instagram inizia con la critica a coloro che hanno riempito di messaggi sia il suo Instagram sia quello di Antonella. Poi è arrivata l’ammissione di colpa rispetto al chiarimento di ieri: “Probabilmente – queste le parole di Chiofalo – è stato male inteprretato perché io, sbagliando a renderlo leggero o giocoso, posso aver fatto fraintendere cose”. Francesco ha ribadito con forza che Antonella non l’ha mai maltrattato e ha usato anche dei toni polemici: secondo lui infatti è assurdo dover specificare e chiarire una cosa simile. Ad ogni modo, a prescindere da ciò che si è potuto pensare o scrivere su questa presunta lite violenta, Chiofalo è il diretto interessato della vicenda e “se lo dico io – ha precisato verso la fine dello sfogo – dovete credermi”.

Antonella Fiordelisi ha picchiato Francesco Chiofalo? Cos’è successo davvero e come sta oggi la coppia

Non è mancato neanche l’attacco ai giornali e alla stampa online che ha ingigantito i rumor diffondendo nel web quelle che ha definito “fake news”. L’ultimo periodo sarà stato molto pesante per la Fiordelisi che già ieri aveva dichiarato di non essere violenta e di non aver mai alzato le mani su nessuno, neanche su Francesco. La ragazza aveva reagito malissimo perché credeva che Chiofalo sarebbe intervenuto subito ma così non è stato: ecco perché poi hanno discusso anche tra di loro. Al momento comunque pare che i due si siano riappacificati, senz’altro con la speranza che le notizie lette in questi giorni diventino presto solo un brutto ricordo.