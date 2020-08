Francesco Chiofalo e Fiordelisi vicini alla rottura? “Litigio pesante”

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo ai ferri corti? Sembrava lontana ogni nuvola temporalesca e invece una tempesta si è abbattuta sulla loro storia d’amore. Non un semplice e vuoto vociferare, visto che a parlare è Deianira Marzano, che è riuscita a mettersi in contatto con la Fiordelisi per sapere cos’è realmente successo tra lei e l’ex personaggio di Temptation Island. Lei ha deciso di vuotare il sacco alla sua amica Deianira, parlando di un brutto litigio che c’è stato col suo fidanzato. Qual è stata la scintilla che ha fatto scatenare l’incendio? Non è chiaro cosa abbia spinto i due a decidere di separarsi (momentaneamente?), ma sembra proprio che Francesco abbia accusato molto il colpo, tanto da girare per le strade di Taormina con gli occhi tristi. Deianira ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, delle testimonianze di alcune fan che hanno cercato di capire cosa fosse successo tra lui e Antonella; e lui ha risposto di non poter fare nessuna foto e di non firmare nessun autografo perché non sta per niente bene. Non sappiamo, invece, qual è stata la reazione di Antonella dopo quello che è accaduto assieme a Chiofalo.

Aria di tempesta per Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: pronti a lasciarsi? La confessione

Due strade diverse a Taormina. Dopo una serata passata assieme, i due hanno avuto questo diverbio per niente leggero che ha portato alla decisione di allontanarsi. Non si sa fino a quando. Lette le testimonianze sul litigio di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelis, Deianira ha contattato direttamente l’amica, la quale ha confermato ogni cosa: “Mi ha appena confermato di averci litigato pesantemente”. Qual è stato il motivo della discussione? Certamente non qualcosa di leggero, ma non è comunque la prima volta che riescono a uscire indenni da un periodo di crisi. Ce la faranno anche questa volta? Hanno dimostrato una inaspettata sintonia ed è difficile che adesso, durante le vacanze, tutto sia finito come per magia.

Antonella Fiordelisi si sfoga: periodo non facile con Francesco Chiofalo?

Deianira Marzano ha spiegato che darà prossimamente altri aggiornamenti sul litigio fra Chiofalo e Antonella, visto che si tiene sempre in stretto contatto con la ragazza. I due non sono allergici al gossip e potranno batterla sul tempo, raccontando cosa realmente è accaduto. La Fiordelisi aveva fatto capire che qualcosa non andava attraverso una Instagram story: “In questa casa ho capito tante cose. Ho capito, per esempio, che odio tutti!”. Spiegherà presto, a tutti i suoi follower, come mai odia tutti?