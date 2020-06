Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi stanno ancora insieme: le parole su Ingazio Moser

Continua la storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Il Lenticchio di Temptation Island ha voluto chiarire la situazione dopo che è stata pubblicata una sua lettera sull’ultimo numero di Di Più. Lettera nella quale si parlava di una lite tra Francesco e Antonella per via di Ignazio Moser, con la quale la Fiordelisi avrebbe avuto una liaison circa tre anni fa. Chiofalo ha puntualizzato che più che lite c’è stato solo un semplice battibecco e che di certo il rapporto non è in crisi per via di questa faccenda. L’ex personal trainer ha in seguito voluto lanciare una velata frecciatina a Moser ma ha poi subito fatto un passo indietro…

Prima la frecciatina a Ignazio Moser, poi il passo indietro

“Non ho nulla contro Moser, non mi è antipatico. Non avendo personalità è difficile che stia antipatico a qualcuno”, ha dichiarato Francesco Chiofalo nelle stories Instagram dove ha chiarito che tutto procede a gonfie vele con Antonella Fiordelisi. Una frecciatina bella e buona verso il fidanzato di Cecilia Rodriguez ma poi Chiofalo ha fatto un passo indietro. “Il discorso della personalità naturalmente è detto in maniera scherzosa. Lui non mi sta antipatico e non ho rancori verso di lui. Anzi gli auguro tutto il bene del mondo”, ha sottolineato Lenticchio. Nessun commento da parte di Antonella, che in questi giorni sta valutando la proposta del fidanzato: lasciare la città natale Salerno per trasferirsi a Roma, a casa di Francesco.

Cosa è successo tra Ignazio Moser e Antonella Fiordelisi

Qualche mese fa Antonella Fiordelisi – nota per il suo ruolo di tentatrice a Temptation Island – ha confidato di aver avuto una breve liaison con Ignazio Moser. A detta della campana è accaduto tutto prima dell’ingresso dell’ex ciclista al Grande Fratello Vip. Quindi prima dell’incontro tra il figlio di Francesco Moser e l’attuale compagna Cecilia Rodriguez. La 21enne ha pure mostrato le foto della frequentazione con Ignazio, mettendo così a tacere le malelingue. Mai nessun commento è arrivato da parte di Moser: il 27enne ha praticamente snobbato le dichiarazioni di Antonella. Ignazio è più che mai concentrato sul suo futuro con la sorella di Belen. Dopo la quarantena trascorsa a Trento, tra casa e campagna, la coppia è pronta finalmente a mettere su famiglia.