Antonella Fiordelisi e Chiofalo: lite per Ignazio Moser, poi la proposta

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo/Lenticchio stanno ancora insieme ma hanno litigato per colpa di Ignazio Moser

Le recenti dichiarazioni di Antonella Fiordelisi su Ignazio Moser non sono andate proprio giù all’attuale fidanzato Francesco Chiofalo, noto ai più come Lenticchio di Temptation Island. Come raccontato dall’ex personal trainer al settimanale Di Più Antonella e Francesco hanno litigato per via della confessione della sportiva di Salerno. Una confessione che ha fatto tanto scalpore negli scorsi mesi. Una rivelazione che non è stata gradita da Francesco, che lo scorso anno ha fatto il possibile per farsi perdonare da Antonella dopo un presunto tradimento. Eppure questa lite, che è stata poi superata, ha spinto Francesco a prendere una decisione importante: quella di chiedere alla Fiordelisi di andare a convivere perché stanco di questa relazione a distanza (lui a Roma, lei in Campania).

Francesco Chiofalo svela come procede la storia d’amore con Antonella Fiordelisi

“C’è stata un’altra tempesta: hai voluto ritirare fuori una tua vecchia storia d’amore, hai parlato pubblicamente el tuo ex Ignazio Moser. In quel momento anche a me sono venuti dubbi sul nostro rapporto, pure perché eravamo appena usciti da una brutta crisi. Sono nate altre tensioni. Però ho pensato che, forse, era un modo per darmi una scossa, dopo quello che ti avevo fatto passare. E, ancora una volta, il nostro amore ha vinto”, ha scritto Francesco Chiofalo nella lettera ad Antonella Fiordelisi. Lettera che è stata pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Di Più, quello in edicola da sabato 13 giugno 2020. Lenticchio ha deciso di scrivere pubblicamente questa missiva per chiedere alla sua dolce metà di andare a convivere. Dopo l’emergenza Coronavirus e il lockdown che l’ha tenuto lontano da Antonella per ben tre mesi il 31enne non vuole più vivere una relazione a distanza. La Fiordelisi accetterà tale proposta?

Cosa è successo tra Antonella Fiordelisi e Ignazio Moser

Qualche mese fa Antonella Fiordelisi – nota per il suo ruolo di tentatrice a Temptation Island – ha confidato di aver avuto una breve liaison con Ignazio Moser. A detta della campana è accaduto tutto prima dell’ingresso dell’ex ciclista al Grande Fratello Vip. Quindi prima dell’incontro tra il figlio di Francesco Moser e l’attuale compagna Cecilia Rodriguez. Antonellina ha pure mostrato le foto della frequentazione con Ignazio, mettendo così a tacere le malelingue. Nessun commento è arrivato da parte di Moser: il 27enne ha praticamente snobbato le dichiarazioni di Antonella. Ignazio è più che mai concentrato sul suo futuro con la sorella di Belen. Dopo la quarantena trascorsa a Trento, tra casa e campagna, la coppia è pronta finalmente a mettere su famiglia.