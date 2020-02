Antonella Fiordelisi: le prove della storia con Ignazio e attacco a Cecilia

Antonella Fiordelisi racconta per filo e per segno la storia con Ignazio Moser e attacca Cecilia Rodriguez

Come promesso ai suoi follower tempo fa, Antonella Fiordelisi ha finalmente raccontato per filo e per segno la storia d’amore che ha avuto con Ignazio Moser, attualmente fidanzato con Cecilia Rodriguez. L’attuale compagna di Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, ha svelato tutto al settimanale Di Più, che mostra anche le foto (che trovate più in basso) di un bacio tra Fiordelisi e Moser. Antonella e Ignazio si sono conosciuti nell’estate del 2017, prima dell’ingresso dello sportivo al Grande Fratello Vip. Entrambi facevano parte della stessa agenzia di sportivi e, come confidato dalla Fiordelisi, Ignazio sarebbe rimasto subito colpito dalla bellezza della 21enne tanto da fare di tutto per conquistarla.

Antonella e Ignazio: una storia d’amore prima del Grande Fratello Vip

“Dopo aver fatto una romantica passeggiata, ci siamo baciati e da lì è iniziato una storia molto passionale. Tu eri pazzo di me, mi cercavi in continuazione, io invece non ero presa totalmente, nel senso che mi piaceva, ma ti consideravo introverso e silenzioso”, ha raccontato Antonella Fiordelisi in una lettera indirizzata proprio a Ignazio Moser e pubblicata sul settimanale Di Più nel numero in edicola da sabato 8 febbraio. Secondo quanto ricorda la modella Ignazio avrebbe addirittura invitato la campana a rinunciare al ritiro con la Nazionale Azzurrini di spada prima dell’inizio del Grande Fratello Vip per passare più tempo insieme ma Antonella si sarebbe rifiutata. Antonella avrebbe invitato Moser a viversi la Casa da single e quando è nata la storia d’amore con Cecilia Rodriguez avrebbe fatto pure il tifo per i due. Ma col tempo qualcosa sarebbe cambiata.

Antonella Fiordelisi attacca Cecilia Rodriguez dopo la storia con Ignazio

“La nostra agenzia aveva organizzato una settimana per noi atleti in un resort in Sardegna, ma prima di partire ci siamo incontrati per caso e mi hai detto: “Scusa se non ti parlo, ma Cecilia è molto possessiva e in Sardegna verrà anche lei, e sai lei è molto gelosa di te”. Mi sono messa a ridere e ti ho detto di non preoccuparti. Alla fine ho rinunciato alla vacanza con tutto il gruppo e ho lasciato l’agenzia”, ha dichiarato Antonella Fiordelisi. La sportiva ha poi ammesso che durante un incontro casuale a Milano Cecilia non l’avrebbe salutata e Ignazio l’avrebbe bloccata sia su Instagram sia telefonicamente.

Le parole di Ignazio Moser sulla relazione finita con Antonella Fiordelisi

Ignazio Moser non ha mai replicato alle confidenze di Antonella Fiordelisi ma in una recente intervista ha chiarito che tutte le relazioni prima di Cecilia Rodriguez sono sempre state storielle senza importanza.