Ramazzotti a Felicissima Sera su Michelle Hunziker: “A letto non rideva”

Ultimo appuntamento con Felicissima Sera, lo show condotto in prima serata da Pio e Amedeo. Tra gli ospiti dell’ultima puntata di venerdì 30 aprile 2021 è stato Eros Ramazzotti. L’obiettivo non nascosto dei due mattatori pugliesi è stato quello di far piangere il cantante, esattamente come avevano già fatto con Claudio Baglioni e Maria De Filippi, perché “se piangi si alza lo share e noi facciamo i soldi”. Eros non ha pianto, in compenso è stato imbarazzato da una foto di Michelle Hunziker. In particolare, gli hanno fatto vedere il lato b della sua ex moglie.

Secondo l’artista, la conduttrice Svizzera è ancora messa bene. Ad un certo punto Pio e Amedeo hanno chiesto: “Ma perchè Michelle ride sempre?” Immediata la risposta di Eros Ramazzotti: “A letto non rideva”, garantendogli l’applauso e le risate del pubblico. Sono passati ben venticinque anni da quello spot che ha reso famosa Michelle Hunziker e che ha propiziato l’incontro con Eros Ramazzotti.

Proprio il volto di Striscia la Notizia rivelò sui social che firmò con la promessa che nessun avrebbe mai rivelato il volto di quel lato b. Quella pubblicità entrò nella storia, anche per gli incidenti stradali scatenati da quei cartelloni stradali. Ancora sconosciuta al pubblico, modella alle prime armi, Michelle Hunziker accettò di mostrarsi e realizzare quegli scatti per una campagna pubblicitaria che rimase nella storia. Un debutto che la showgirl ha sempre ricordato con il sorriso.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono stati la coppia tra le più amate degli anni Novanta. I due si sono conosciuti dopo un concerto a Milano nel 1996. Due anni dopo è nata Aurora e si sono sposati. Il triste epilogo arriva nel 2002 con la separazione e poi il divorzio nel 2009. I motivi che hanno portato alla fine della loro storia d’amore sono stati rivelati dalla svizzera. La ragione sarebbe legata alla setta di cui ha fatto parte la showgirl che l’avrebbe plagiata.

Felicissima Sera: la stoccata di Pio e Amedeo a Carlo Conti diretto competitor

Poco prima di ospitare Ramazzotti, Pio e Amedeo hanno lanciato una stoccata a Carlo Conti promettendo l’ennesimo record di ascolti. Amedeo ha addirittura imitato Silvio Berlusconi complimentandosi per gli ottimi numeri, forse inaspettati, che il varietà ha registrato nelle precedenti puntate.