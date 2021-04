Pio e Amedeo, chiude Fecilissima Sera: “Diremo parole bandite”. No a Lol

Andrà in onda venerdì 30 aprile 2021 l’ultimo appuntamento del varietà di Pio e Amedeo su Canale 5: Felicissima Sera chiude. Naturalmente la chiusura non è relativa agli ascolti tv, ma perché erano previste soltanto tre puntate. Con Felicissima Sera hanno ottenuto un boom di spettatori e share, forse inaspettato per tutti. La prima puntata ha conquistato 4.070.000 spettatori e il 20,13% di share, mentre la seconda il 21,09% di share e 4.013.000 spettatori. Numeri che, molto probabilmente, aumenteranno con l’ultimo appuntamento. Numerosi ospiti, esibizioni e musica live caratterizzano la puntata di Felicissima Sera. In studio arriveranno Eros Ramazzotti, Laura Chiatti, Raoul Bova, Noemi, Nina Zilli e Francesco Pannofino.

La lotta contro il politicamente corretto sarà uno dei temi della puntata finale di Felicissima Sera. Pio e Amedeo hanno intenzione di elencare tutte le parole che non si possono più dire in televisione, ovvero quello bandite. Termini che hanno compromesso la partecipazione anche di numerosi personaggi dei reality show, dal Grande Fratello a quello Vip, con la squalifica immediata. Faranno discutere? “Prendi l’imitazione della Hunziker se i cinesi hanno gli occhi così, cosa c’è da offendersi?”

Intervistati da Libero, il duo comico hanno svelato di avere rifiutata la conduzione di Lol – Chi Ride è Fuori, rivelazione di Amazon Prime Video, andata poi a Fedez e Mara Maionchi. Non potevano farlo e come concorrenti non avrebbero mai accettato. Nel dettaglio hanno dichiarato:

“È un format bellissimo ma pur sempre un format. Ormai abbiamo troppa libertà, sarebbe un passo indietro. Comunque qualcuno è stato bravissimo, altri un po’ meno”

Sul fronte del piccolo schermo, Pio e Amedeo hanno ammesso di non amare la tv del pomeriggio. Riferimento nascosto alla televisione di Barbara d’Urso? Hanno confidato, però, di avere una predilezione per Paolo Bonolis, al quale hanno dato del vecchio:

“Nonostante i suoi 84 anni è veloce. Ha la faccia di uno che si è rotto le palle di questo politically correct”

Pio e Amedeo dopo Felicissima Sera sognano il Festival di Sanremo

Dopo l’enorme successo riscosso, Pio e Amedeo sognano in grande dopo Felicissima Sera. I due comici sperano di tornare sul palco del Festival di Sanremo e perché no anche di condurlo accanto a Carlo Conti o a Maria De Filippi.

Il loro sogno diventerà realtà? Della kermesse sono stati già ospiti nel 2019 durante la seconda serata. La loro presenza fece schizzare l’auditel: il picco della seconda serata raggiunse il 54,45% (12.260.000 telespettatori) con il loro sketch.