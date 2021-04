Le Iene, perfido scherzo a Gianni Sperti che sbotta: “Maria, ma vaff..o”

Gianni Sperti vittima de Le Iene che, nel giorno del suo compleanno, con la complicità del suo avvocato, di Tina Cipollari, di Maria De Filippi e di Cinzia (sorella dell’opinionista), gli hanno organizzato uno scherzo con i fiocchi.

Assieme a Cinzia e un amico, Gianni, dopo aver fatto un brindisi in un bar, si è messo in auto. Alla guida la sorella che, intenta nell’effettuare la retro, ha investito un pedone (altro complice del programma di Italia Uno). Un urto di poco conto. Eppure l’uomo ha cominciato ad urlare a squarciagola, tanto che è stata chiamata un’ambulanza.

“C’è un testimone, è una simulazione, dai! Se non è vero diventa un reato. Questo è matto”, ha sussurrato Sperti a Cinzia. Nel giro di un’ora, però, la situazione è precipitata. Sui siti e sui social ha cominciato a diffondersi la news che Sperti avrebbe investito una persona mentre era ubriaco alla guida.

L’opinionista di UeD, telefono alla mano, ha così iniziato a smentire la bufala, cercando di mettere una pezza all’inghippo. Nel frattempo gli è arrivata una chiamata della collega Tina Cipollari. “Mi ha chiamato un giornalista di Repubblica e mi ha chiesto come guidi. Gli ho detto che sei un po’ distratto”. Altra batosta per Gianni che ha intimato alla vulcanica Cipollari di non proferire più parola: “Non dire niente”.

I colpi di scena non sono finiti qui. Il finto truffatore è riuscito a mettersi in contatto con l’ex danzatore che si è precipitato a casa sua, trovandolo con il collare e una mascherina. “Cosa vuoi?”, ha chiesto Sperti. L’uomo si è sfilato il collare, ammettendo candidamente di voler truffare Gianni che, esterrefatto, gli ha domandato il motivo di un simile atteggiamento. “Tu non fai nulla. Fammi fare quello che fai tu per un anno: l’opinionista”. L’ex di Paola Barale, sempre più confuso dalla surreale vicenda, ha visto aumentare sempre più l’ansia.

Ansia che è arrivata al culmine con la chiamata di Maria De Filippi. “Gianni, cosa sta succedendo?”. “Non ho parole, pensavo volesse dei soldi questo truffatore e invece vuole fare l’opinionista per un anno“, la replica sconcertata di Sperti. Nel frattempo il truffatore lo ha incalzato: “L’ha proposta te l’ho fatta, vediamo se Maria ti salva il c..lo”.

A questo punto sono intervenuti gli inviati delle Iene. Sperti ha tirato un sospiro di sollievo, rifilando un sonoro “Maria, ma vaffanc…lo”, mentre la moglie di Maurizio Costanzo era ancora collegata telefonicamente. “Ho capito dal tono di voce che non eri tranquillo, buon compleanno!”, la chiosa spassosa di Queen Mary. “St….onzi”, l’ultima sbottata di Gianni, riferita a Le Iene. Poi il sorriso, gli abbracci… e il sollievo. Missione compiuta. Anzi, scherzo compiuto!