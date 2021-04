Francesca Manzini non si sposa più, è finita con Christian: il motivo

Francesca Manzini non si sposa più: si è lasciata con Christian. La coppia aveva programmato il matrimonio sull’onda dell’entusiasmo dei primi tempi, ma andando avanti nella conoscenza hanno scoperto di non essere compatibili. Si sono messi insieme nel pieno della prima ondata del Covid e a distanza di un anno avevano annunciato anche la data delle nozze. Tutto sfumato, il matrimonio è saltato per ovvi motivi. Lei era al settimo cielo, aveva raccontato solo un mesetto fa di aver capito subito che Christian era l’uomo giusto per lei. Da quando si erano messi insieme non si erano più separati, neanche per un minuto.

Un vero e proprio colpo di fulmine insomma, che li aveva portati a decidere di sposarsi dopo l’estate. Da un po’ di tempo però i fan di Francesca hanno notato l’assenza di Christian tra le sue foto e i suoi video sui social. In tanti le hanno chiesto che fine avesse fatto il suo fidanzato, quindi lei oggi ha deciso di comunicare che non stanno più insieme e non si sposano più. Lo ha fatto con un video su Instagram in cui ha spiegato che “è stato un bene per entrambi”. Ci sono state diverse incomprensioni insormontabili a causa dei loro caratteri, evidentemente incompatibili.

Francesca Manzini ha spiegato che lei non stava bene con Christian e Christian non stava bene con lei. Per cui è stato inevitabile decidere di lasciarsi, e di conseguenza hanno anche annullato il matrimonio. Questa la sua didascalia al video con l’annuncio:

“Nessun matrimonio, fine di una storia, inizio della mia, Francesca. Giunta al termine con Christian al quale rimane sempre un grande affetto per tutto ciò che si è passato e condiviso”

La conduttrice ha tenuto a precisare che lei e il suo ormai ex fidanzato Christian si vogliono un gran bene. L’affetto e la stima non sono svaniti, così come il rispetto. Ma è stato importante capire quando dire basta per non rinunciare a sé stessi, anche perché, come ha ricordato la stessa Francesca, non bisogna continuare un rapporto solo per paura di ricominciare con un’altra persona o per paura di stare soli. Insomma, Francesca Manzini non si sposa più ma è pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita.