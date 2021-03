Francesca Manzini sposa il fidanzato Christian: c’è la data di matrimonio

Matrimonio in vista per Francesca Manzini. L’ex concorrente di Amici Celebrities ha finalmente svelato la data scelta per convolare a nozze col compagno Christian Vitelli. Coronavirus permettendo, la conduttrice di Striscia la notizia convolerà a nozze il prossimo 10 settembre. Come spiegato da Francesca alla rivista Intimità, il matrimonio sarà al mare, alla presenza di pochi intimi.

Il giusto coronamento di una favola iniziata solo un anno fa, in pieno lockdown. Francesca Manzini ha conosciuto il futuro marito Christian Vitelli quando è esplosa la pandemia. Era il 19 marzo 2020 quando la sorella di Francesca ha fatto una videochiamata su WhatsApp con un collega, ovvero il fratello di Christian. Quella chiamata di lavoro è diventata tutt’altro e la Manzini e Vitelli hanno avuto un vero e proprio colpo di fulmine.

“Ho capito subito che era quello giusto, infatti da allora Christian e io non ci siamo più lasciati nemmeno cinque minuti. Un figlio insieme? Ho paura di fare un figlio perché mi spaventa la società di adesso e io sono una persona molto responsabile. Se tutto va bene ci sposeremo il 10 settembre”

Francesca Manzini ha davvero trovato la serenità accanto a Christian Vitelli. La comica ha ammesso di aver trovato finalmente una persona che si prende cura di lei, che la fa rilassare, che la sostiene moralmente. Una vera boccata d’aria fresca dopo tanti anni passati a fare la crocerossina.

La figlia di Maurizio Manzini, famoso team manager sportivo è davvero felice: oggi sa che può appoggiarsi al suo compagno Christian senza perdere indipendenza e personalità.

Chi è Francesca Manzini e perché è famosa

Classe 1990, Francesca Manzini è una imitatrice, conduttrice e speaker radiofonica. Prima di approdare alla radio e alla televisione è stata a lungo animatrice nei villaggi turistici. Nel 2019 è stata scelta da Maria De Filippi per la prima e unica edizione di Amici Celebrities. Successivamente Antonio Ricci l’ha voluta come mezzo busto di Striscia la notizia per un breve periodo, accanto a Gerry Scotti. La Manzini è famosa soprattutto per la sua imitazione di Mara Venier.

Ben noto anche il padre di Francesca: si tratta di Maurizio Manzini, famoso team manager sportivo, presente tra le fila della Lazio fin dal 1988. Per anni padre e figlia non hanno avuto un buon rapporto ma il Covid-19 li ha riavvicinati.

Chi è Christian Vitelli: il futuro marito di Francesca Manzini

Christian Vitelli è un doppiatore professionista nato a Latina ma che oggi vive a Roma dopo alcuni anni trascorsi a Londra. È l’ideatore del Festival Gran galà del doppiaggio che si tiene ogni anno al Romics. Nel 2016 ha invece condotto il Festival delle voci d’attore in coppia con Monica Ward, altra celebre doppiatrice italiana nonché sorella del più famoso Luca. Christian è un appassionato di manga e animali.