Francesca Manzini: oggi sono migliorati i rapporti col padre famoso Maurizio

Non tutto il male viene per nuocere: grazie al Coronavirus molte persone si sono ritrovate. Tra queste anche Francesca Manzini e il padre Maurizio, noto dirigente sportivo. I due non avevano più alcun rapporto da tempo ma nell’ultimo periodo, complice l’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio il mondo, genitore e figlia hanno ritrovato un legame. È stata la stessa Manzini, diventata popolare grazie ad Amici Celebrities, a confidarlo in una recente intervista al settimanale Chi. Dopo la separazione dalla moglie il manager della Lazio si era allontanato da Francesca ma oggi la situazione è notevolmente migliorata.

Francesca Manzini parla del rapporto ritrovato con il padre

“In questo periodo durissimo abbiamo, almeno, ritrovato il senso più profondo degli affetti”, ha dichiarato Francesca Manzini alla rivista diretta da Alfonso Signorini. “In questi mesi ho ritrovato mio padre con cui da tanti anni i rapporti si erano raffreddati. Dopo la separazione da mia madre si era allontanato anche da me. E poi ho trovato l’amore: ho trovato Christian che è felicità ed è serenità”, ha aggiunto. Da qualche mese la 29enne è felice grazie ad ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo: a farli conoscere è stata la sorella di Francesca.

Maurizio Manzini: chi è il padre dell’imitatrice Francesca

Maurizio Manzini è molto noto negli ambienti calcistici. È infatti il famoso team manager sportivo, presente tra le fila della Lazio fin dal 1988. Una passione, quella per il calcio, che Maurizio ha trasmesso alla figlia Francesca, anche lei grande tifosa dei bianco celesti. In una vecchia intervista l’imitatrice ha confidato che una terza persona ha rovinato il rapporto con il manager ma oggi tutto è cambiato e padre e figlia sono riusciti a riconciliarsi.