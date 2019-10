Francesca Manzini e il padre famoso: a dividerli una terza persona

Chi è il padre di Francesca Manzini e perché non è in buoni rapporti con lui

Grazie ad Amici Celebrities Francesca Manzini ha mostrato al grande pubblico tutto il suo talento nel canto, nel ballo e nelle imitazioni. Ma non ha nascosto la parte più intima e fragile, legata a rapporti familiari tutt’altro che facili. La 29enne non ha una relazione semplice con il padre Maurizio, che è noto negli ambienti calcistici. È infatti il famoso team manager sportivo, presente tra le fila della Lazio fin dal 1988. Una passione, quella per il calcio, che Maurizio ha trasmesso alla figlia Francesca, anche lei grande tifosa dei bianco celesti. In un’intervista concessa al settimanale Mio, l’imitatrice ha parlato a lungo dei problemi con il genitore.

Le nuove dichiarazioni di Francesca Manzini sul padre

“Mio padre è stato un onesto lavoratore e ha amato al tal punto la Lazio che forse non è riuscito a dare a noi la giusta attenzione (Francesca ha anche una sorella, ndr). Non lo biasimo, ma questo mi ha fatto capire che, se un giorno diventerò madre, farò di tutto per far conciliare il lavoro con la vita privata”, ha detto Francesca Manzini dopo l’avventura ad Amici Celebrities. “Per tutta la vita ho rincorso i miei genitori. Dopo essermi fatta molto male sono riuscita ad acchiappare mia madre, che oggi è la mia migliore amica. Io e mio padre siamo stati complici meravigliosi, ma è arrivata una persona che ha pensato che fossi di troppo“, ha confidato l’imitatrice.

Il difficile rapporto tra Francesca Manzini e il padre

“Me ne sono fatta una ragione. Questa persona mi disse: “Peccato che ha scelto me e non te”. Questa frase mi ha ucciso. Ma io so che lui ha scelto di non farmi soffrire e di accontentarsi di questa sconosciuta che si prende cura di lui“, ha aggiunto Francesca Manzini. Al padre, la giovane ha dedicato la canzone Gli uomini non cambiano di Mia Martini durante una puntata della prima edizione di Amici Celebrities.