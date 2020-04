Francesca Manzini trova l’amore in quarantena: interviene Chiara Giordano

L’imitatrice pubblica la prima foto di coppia con il nuovo fidanzato conosciuto in video-chiamata

Francesca Manzini è di nuovo innamorata. Dopo aver terminato alcune settimane fa la relazione durata pochissimo con Juan Martin Fagiani, l’ex conduttrice di Striscia La Notizia ha ritrovato l’amore con Christian: era stata proprio Francesca a parlarne in una recente intervista per il settimanale CHI di Alfonso Signorini: “Mi chiama mia sorella in video-chiamata e mi presenta questo tipo, Christian, ed è colpo di fulmine per entrambi. Io gli faccio l’imitazione di Monica Bellucci, lui si diverte come un matto. Abbiamo iniziato a parlare e non abbiamo più smesso, ci addormentiamo insieme in video, ci svegliamo insieme. Si sono single e in questa quarantena mi sto fidanzando… Io gli ho presentato mamma e lui ha fatto lo stesso con i suoi”. Ed ecco che pochi minuti fa, è arrivata la prima foto di coppia su Instagram con tanto di didascalia al miele.

Francesca Manzini ritrova l’amore con Christian: “Mi hai cambiato la vita”

Poco fa la romana ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui la si vede abbracciata al nuovo fidanzato: “Mi hai cambiato la vita”, si legge nella didascalia, segno che la relazione tra i due sembra avere basi solide per diventare rapporto duraturo. Tra i vari commenti c’è anche la risposta di Christian: “Ogni singolo secondo voglio viverlo con te… Ti amo immensamente”. In molti, però, si sono chiesti come abbia fatto la comica a trovare un nuovo fidanzato nonostante la quarantena. Un’altro commento è arrivato da Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova: “Solo tu trovi il fidanzato durante la quarantena con il distanziamento sociale! Un mito”. Immediata la risposta di Francesca che ha ribadito di aver conosciuto l’uomo in video-call.

Paura per la mamma, la Manzini chiarisce subito

Attimi di spavento per i fan di Francesca Manzini. Una settimana fa, l’ex conduttrice di Striscia la Notizia, ha pubblicato uno scatto sui social che la ritrae insieme alla madre. “Forza mamma!”, recitava la didascalia del post dove si vedono le due donne guardare la fotocamera ed incrociare le dita. Dato il periodo particolare in cui versa il Paese a causa dell’emergenza Coronavirus, in molti si sono precipitati nei commenti per chiedere delucidazioni all’imitatrice. La Manzini ha chiarito fin da subito che non si è trattato di Covid-19: la mamma ha subito un’intervento e ora si trova fuori pericolo.