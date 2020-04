Francesca Manzini, tensione per la madre in ospedale: cosa è successo

Paura per la mamma di Francesca Manzini dopo il suo ultimo post su Instagram. L’imitatrice tranquillizza i fan: “Non è Covid”

Attimi di spavento per i fan di Francesca Manzini. Poche ore fa, l’ex conduttrice di Striscia la Notizia, ha pubblicato uno scatto sui social che la ritrae insieme alla madre. “Forza mamma!”, recita la didascalia del post dove si vedono le due donne guardare la fotocamera ed incrociare le dita. Dato il periodo particolare in cui versa il Paese a causa dell’emergenza Coronavirus, in molti si sono precipitati nei commenti per chiedere delucidazioni all’imitatrice. La Manzini ha chiarito fin da subito che non si tratta di Covid-19. In seguito, raggiunta dal portale FanPage, Francesca ha fornito tutti i dettagli del caso. Ma vediamo cos’è successo nelle ultime ore.

“Non si tratta di Coronavirus, tranquilli tutti!”

L’ultimo scatto di Francesca Manzini pubblicato poche ore fa su Instagram ha fatto davvero preoccupare i fan. “Cosa significa questa frase? Mi fa pensare a mille cose dato il periodo. Mi auguro che mi stia sbagliando”, ha commentato un follower. La donna ha quindi voluto calmare subito le acque frenando qualsiasi ipotesi errata sulle condizioni di salute della madre: “Non è Covid, tranquilli. Solo un po di sostegno per mamma Gabry!”. Raggiunta da FanPage, Francesca ha quindi spiegato il motivo per il quale mamma e figlia si sono recate in ospedale. La conduttrice ha dichiarato che la mamma ha subito un’intervento e che ora si trova fuori pericolo.

Il nuovo flirt: “In quarantena mi sto fidanzando”

In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, la Manzini ha svelato di aver conosciuto Christian, l’uomo che le ha fatto tornare a battere il cuore. “Mi chiama mia sorella in videochiamata e mi presenta questo tipo, Christian, ed è colpo di fulmine per entrambi. Io gli faccio l’imitazione di Monica Bellucci, lui si diverte come un matto. Abbiamo iniziato a parlare e non abbiamo più smesso, ci addormentiamo insieme in video, ci svegliamo insieme. Si sono single e in questa quarantena mi sto fidanzando”.