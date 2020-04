Francesca Manzini nuovo flirt: “In quarantena mi sto fidanzando”

Nuova love story per l’imitatrice: Francesca ha conosciuto Christian ed è colpo di fulmine

La vita sentimentale di Francesca Manzini è un continuo evolversi. Qualche settimana fa, reduce dal successo della conduzione di Striscia La Notizia al fianco di Gerry Scotti, aveva presentato a tutti il suo nuovo fidanzato, l’ex rugbista Juan Martin Fagiani. Poi nei giorni scorsi il colpo di scena: Francesca ha raccontato ai suoi follower di Instagram che la relazione era già terminata. “Cari amici, il mio rapporto con Juan è giunto al termine. È passato poco tempo da una presentazione che ho fatto sui social, avevo messo la foto, ma diciamo che da tempo c’era un arrancare e un accontentarsi per non perdere quel legame importante e si è subito tramutato in amicizia, il che è molto meglio”, raccontava pochi giorni fa. In una recente intervista rilasciata per il settimanale Chi, la Manzini ha svelato di aver trovato di nuovo chi le fa battere il cuore. Vediamo nel dettaglio gli ultimi sviluppi.

“Mia sorella mi ha presentato Christian, un colpo di fulmine per entrambi”

“Una premessa: io prima della quarantena ero in procinto di lasciare questa situazione, più che questa persona, Juan, anche perché vedevo che si strozzava per farmi contenta. Qualche settimana fa, come potete immaginare, la cosa si è chiusa da sé, praticamente”, ha precisato l’imitatrice per chiarire che la nuova conoscenza non ha provocato la fine della storia con Juan. “Poi mi chiama mia sorella in video chiamata e mi presenta questo tipo, Christian, ed è colpo di fulmine per entrambi. Io gli faccio l’imitazione di Monica Bellucci, lui si diverte come un matto. Abbiamo iniziato a parlare e non abbiamo più smesso, ci addormentiamo insieme in video, ci svegliamo insieme. Si sono single e in questa quarantena mi sto fidanzando… Io gli ho presentato mamma e lui ha fatto lo stesso con i suoi. L’unico appunto, anche se sono innamorata, non mi passa la fame”.

Mara Venier e Francesca Manzini, i dissapori sono stati superati

Poco fa la Manzini è tornata a parlare di Mara Venier e delle ruggini del passato. Così l’imitatrice a svelato TvBlog: “Quella è una cosa passata. Di recente abbiamo recuperato, lei mi ha fatto i complimenti per la conduzione di Striscia. Mi ha detto che appena possibile ci incontreremo. L’ho ringraziata per le belle parole, ma l’ho ringraziata anche perché se mi hanno chiamata a Striscia è perché sono riuscita a imitarla bene”.