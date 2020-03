Francesca Manzini, è finita con Juan: parla l’imitatrice, i motivi

Francesca Manzini e il fidanzato Juan, amore al capolinea: l’annuncio sui social

È già terminata la storia d’amore tra Francesca Manzini e il suo fidanzato Juan Martin Fagiani. Solo qualche settimana fa, reduce dalla sua esperienza come conduttrice di Striscia La Notizia al fianco di Gerry Scotti, lo aveva presentato in modo molto simpatico su Instagram. “È argentino, lui è un artista, gli piace suonare, è appassionato di musica ne sa quanto Morgan, non scompare come Bugo, è un ex rugbista, ha 3 case vacanze in zona Vaticano”, raccontava Francesca. Eppure, poco fa, l’imitatrice ha comunicato tramite un messaggio sui social, di aver interrotto la sua relazione: il rapporto con Juan si è trasformato in amicizia, ma resta l’affetto e il rispetto.

“Quando un amore finisce il rispetto resta e l’amicizia vive”

“Cari amici, il mio rapporto con Juan è giunto al termine. È passato poco tempo da una presentazione che ho fatto sui social, avevo messo la foto, ma diciamo che da tempo c’era un arrancare e un accontentarsi per non perdere quel legame importante e si è subito tramutato in amicizia, il che è molto meglio. Si vive più sereni, con la voglia di andare altrove, senza restare strozzati in una situazione solo per abitudine o altro. Per carità non riguardava in questo caso me e Juan però ci sono visioni diverse e stili di vita completamente diversi. Questo non vuol dire odio verso l’altro anzi, vuol dire rispetto, farlo vivere come vuole e io vivo come voglio. Detto questo, Juan guarderà questo video quindi ciao, ti voglio bene. Ora sono felice, e se posso essere utile, se non state bene ditelo, non andate avanti”, questo il contenuto del video messaggio pubblicato su Instagram qualche ora fa.

Le accuse di maltrattamento cani: la risposta è da applausi

Nella giornata di ieri, l’ex concorrente di Amici Celebrities è stata bersaglio di numerose critiche per via di un video pubblicato sul suo account Instagram in cui era intenta a fare fitness insieme al suo cane. Un follower l’ha attaccata accusandola di ‘sfruttare’ l’animale per una ‘manciata di like’. Immediata la risposta della Manzini: “Prenditela con chi li abbandona, non con chi ci gioca e soprattutto, come in questo video, ama e soprattutto meno rancore. Oltre a restare a casa, leggi un bel libro o pensa ad amare i tuoi cari”.