Francesca Manzini, accuse di aver maltrattato il cane: si arrabbia, risposta

Francesca Manzini, accuse pesanti su maltrattamento cani: lei non ci sta e dà una risposta da applausi!

Francesca Manzini è stata duramente attaccata su Instagram per via di un video in cui fa allenamento col suo cagnolino. Lo solleva, facendo degli squat. Un video simpatico, per i più, ma che non è stato per nulla gradito da alcuni suoi follower, che le hanno detto di non utilizzare gli animali domestici come se fossero degli oggetti. Lungi dalla Manzini (che ha dimostrato più di una volta di amare i suoi tenerissimi cani), sfruttare gli animali, per questo oggi è voluta intervenire, mettendo fine a una polemica che si sta trascinando da molte ore.

Francesca Manzini non maltratta i cani, ma qualcuno la attacca così

Dopo l’esperienza a Striscia la Notizia e la verità sul litigio con Mara Venier, Francesca Manzini è ritornata al centro dell’attenzione mediatica per via di un botta-e-risposta avvenuto con un follower, che l’ha accusata di maltrattamento di cani. Questo, l’attacco: “E sì, dopo averlo sballottato e usato per un video di m…a su Instagram, per ricevere una manciata di like, pubblichi questo per compensare e far dimenticare: falsa, ipocrita e par…la!”.

Francesca Manzini chiarisce tutto e chiosa: “Prenditela con chi li abbandona!”

La risposta di Francesca Manzini non è tardata ad arrivare sul suo profilo Instagram: "Prenditela con chi li abbandona, non con chi ci gioca e soprattutto, come in questo video, ama e soprattutto meno rancore. Oltre a restare a casa, leggi un bel libro o pensa ad amare i tuoi cari. Ciao, bella!". La Manzini passa la sua quarantena tra allenamenti fisici, cucina e chiarimenti a polemiche sterili…