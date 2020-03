Nicola Porro come sta? Nuovo tampone: “Sono ancora positivo”

Coronavirus, Nicola Porro ha fatto il secondo tampone: positivo

Nicola Porro è stato uno dei primi personaggi televisivi ad aver confessato di aver contratto il Coronavirus. Ha quindi lasciato in standby i suoi programmi, per poter guarire il prima possibile: è restato a casa, senza poter incontrare nessuno. Al momento il conduttore dovrà continuare a restare “in isolamento” perché, purtroppo, il nuovo tampone è risultato positivo: ha ancora il Coronavirus. Ma sta bene. Non ha più la febbre alta – che si presentava ogni sera e lo accompagnava per tutta la notte – e nemmeno quei sintomi influenzali che, in questo periodo, non devono assolutamente essere sottovalutati.

Nicola Porro, come sta davvero il giornalista? Sintomi scomparsi, ma il virus resta

Su Instagram, Nicola Porro ha detto: “E cavolo! il tampone di controllo è andato male! Sono ancora positivo. Passerà”. Ma come sta Nicola Porro? Ha voluto tranquillizzare i suoi follower: “Io sto bene. Non ho più da una settimana nessun sintomo”. Fra non molto dovrà fare il terzo tampone e il prossimo potrebbe rivelarsi negativo. Intanto resta a casa e consiglia a tutti di non abbandonare la propria abitazione, se non per necessità (davvero!) impellenti.

Conduttori e Coronavirus, cosa sta succedendo?

Altri conduttori stanno combattendo contro questo virus, come Chiambretti che, durante la registrazione della sua trasmissione, è entrato in contatto con diversi Vip, fra cui Gessica Notaro, che ha rivelato come sta davvero. Aveva fatto preoccupare anche Bianca Guaccero, ma la conduttrice ha tenuto immediatamente a precisare che non si è trattato di Coronavirus e ora è pronta a lanciare Detto Fatto su Instagram con un nuovo appuntamento fisso!