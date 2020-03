Gessica Notaro, contatti con Chiambretti: Coronavirus? La confessione

Coronavirus, Gessica Notaro come sta? La modella spiega tutto dopo la registrazione con Chiambretti

Gessica Notaro ha registrato una puntata con Piero Chiambretti due settimane fa. In tanti le hanno chiesto come sta, se ha fatto il tampone per capire se ha contratto il Coronavirus e se ha scritto o ha sentito telefonicamente il noto conduttore. La modella ha cercato di rispondere a tutte queste domande con un video pubblicato su Instagram. Non è stata l’unica ad aver partecipato alla trasmissione di Chaimbretti e, nel corso della settimana, ci saranno altri personaggi a raccontare come realmente stanno. Tutti, comunque, sono in quarantena. Come dovrebbe fare ogni italiano che tiene alla propria alla salute e a quella di chi lo circonda.

Preoccupazione dei fan di Gessica Notaro, lei chiarisce tutto

Dopo la confessione di Serena Grandi, c’è stata quella di Gessica Notaro, che su Instagram ha detto: “Questo video è per tutte quelle persone che mi vogliono bene, che si sono preoccupate e che mi hanno scritto, vista la notizia di Piero Chiambretti. Io ho girato la puntata con lui due settimane fa, non ho avvertito alcun sintomo, sto molto bene e quindi sono tranquilla. Continuo a fare la mia quarantena a casa mia, come la state facendo tutti”.

Chiambretti e mamma in quarantena, il messaggio speciale della Notaro

Chiambretti e sua madre sono in quarantena: hanno contratto entrambi il Coronavirus; notizia, questa, confermata anche da Gessica Notaro, che ha voluto far loro un saluto speciale: “Mando un bacio grandissimo a Piero e a sua mamma, con la speranza che possano guarire prestissimo e che possano tornare presto a casa al più presto”.