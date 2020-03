Piero Chiambretti e la madre hanno il Coronavirus? L’indiscrezione

Piero Chiambretti malato di Coronavirus: le ultime indiscrezioni

È passata poco più di una settimana da quando il salotto televisivo di Piero Chiambretti è stato sospeso a causa del Coronavirus. L’attuale emergenza sanitaria sta costringendo le varie emittenti televisive a stravolgere i loro palinsesti. Quella che era solo una decisione presa per diminuire l’intrattenimento a favore dell’informazione, potrebbe essersi rivelata come una sorta di segno premonitore. Stando infatti a quanto riporta BollicineVip, il conduttore sarebbe risultato positivo al tampone del Coronavirus. Inoltre anche la mamma di Piero, Felicita Chiambretti, sarebbe attualmente malata per lo stesso motivo.

In quarantena gli ospiti dell’ultima puntata de La Repubblica Delle Donne?

Come riporta BollicineVip, Mediaset avrebbe emanato un comunicato a tutti gli ospiti del suo programma “La Repubblica Delle Donne”: chiunque abbia avuto contatti con il conduttore è stato invitato a mettersi in auto quarantena e avvisare subito gli organi competenti nel momento in cui dovessero riscontrare sintomi. Sono diversi gli ospiti che erano presenti durante l’ultima messa in onda della trasmissione. Tra questi troviamo: Michelle Hunziker, Clizia Incorvaia, Jessica Notaro, Antonio Maggio, Annalisa Chirico e Vittorio Sgarbi. Oltre a questi sarebbero coinvolti anche quelli che fanno parte del cast fisso: Cristiano Malgioglio, Iva Zanicchi, Lory Del Santo, Francesca Barra, Maria Vittoria Longhitano e Ambra Lombardo.

La Repubblica Delle Donne è sospeso fino a data da destinarsi

Giorni fa l’azienda del Biscione aveva proprio sospeso la messa in onda di Cr4 in via precauzionale. Stando alla nota ufficiale di Mediaset, la decisione è stata presa al fine di “rafforzare le testate dedicate all’attualità in diretta” e “garantire un’informazione costante e completa sulla più stretta attualità e sull’emergenza Coronavirus”, concentrando “la propria forza giornalistica, tecnica e produttiva sui contenuti hardnews, quelli a più alto tasso informativo”.