Programmi tv sospesi per il Coronavirus: la lista completa

Quali programmi tv Rai e Mediaset sono stati sospesi per colpa del Coronavirus

L’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova i palinsesti delle varie emittenti televisive. Sono molte le trasmissioni che negli ultimi giorni hanno deciso di andare in onda senza pubblico in studio. Dopo l’ultimo provvedimento del governo, che prevede la chiusura dell’intero territorio italiano, le restrizioni ai vari programmi si intensificano. Nelle ultime ore Mediaset e Rai hanno comunicato i nomi delle trasmissioni che sono state sospese e che non andranno in onda fino a quando non sparirà questa epidemia sanitaria che sta mettendo in ginocchio l’Italia. Scopri tutti i nomi dei format su Gossipetv!

Programmi tv Mediaset sospesi per l’emergenza Coronavirus

A causa del Coronavirus Mediaset ha sospeso i seguenti programmi:

–Domenica Live (Canale 5)

–Verissimo (Canale 5)

–CR4, La Repubblica delle Donne (Rete 4)

–Le Iene (Italia Uno)

–Quarta Repubblica (Rete 4)

A rischio Forum di Barbara Palombelli, in onda ogni mattina su Canale 5 dalle 11 alle 13. Stando ad una indiscrezione riportata da Tv Blog, le registrazioni del format sono state sospese. Il talk show dovrebbe però andare in onda fino a venerdì 13 marzo grazie alle registrazioni effettuate in precedenza.

Programmi tv Rai sospesi per l’emergenza Coronavirus

–La Corrida (Rai Uno)

–Made in Sud (Rai Due)

Domenica Live, Verissimo e La Repubblica Delle Donne sospesi da Mediaset

Stando alla nota ufficiale di Mediaset, la decisione è stata presa al fine di “rafforzare le testate dedicate all’attualità in diretta” e “garantire un’informazione costante e completa sulla più stretta attualità e sull’emergenza Coronavirus”, concentrando “la propria forza giornalistica, tecnica e produttiva sui contenuti hardnews, quelli a più alto tasso informativo”. Dunque sono stati sospesi Domenica Live e Verissimo, i programmi di Canale 5 rispettivamente condotti da Barbara D’Urso e da Silvia Toffanin, La Repubblica Delle Donne, lo show condotto da Piero Chiambretti in onda su Rete 4.

Le Iene e Quarta Repubblica in pausa: casi positivi al virus

Nelle ultime ore sono arrivate come un fulmine a ciel sereno le notizie di due casi positivi all’interno delle due trasmissioni. Ieri il comunicato ufficiale delle Iene: “Nella redazione del programma di Italia 1 Le Iene si è verificato un caso di positività al Coronavirus. Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare”. Per quanto riguarda Quarta Repubblica, la trasmissione non andrà in onda a causa della positività al tampone del suo conduttore Nicola Porro.

La Corrida sospesa fino ad Aprile

Anche la Rai subisce le conseguenze del Coronavirus. La puntata del 6 marzo de La Corrida non è andata in onda: per lo show in onda su Rai 1 da Carlo Conti è impossibile andare in onda senza telespettatori in studio. Il varietà creato da Corrado è stato dunque sospeso a tempo indeterminato, almeno per ora. Potrebbe tornare nel mese di aprile.

Made In Sud rinviato: salta lo show di Rai 2

La decisione è stata presa da Viale Mazzini e dalla Tunnel Produzioni, la società produttrice del noto show di comici che ha visto protagonisti in qualità di conduttori durante l’ultima stagione Stefano De Martino e Fatima Trotta. Lo spettacolo, che sarebbe dovuto tornare in onda il 30 marzo è stato rinviato a data da destinarsi.