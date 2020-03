Programmi tv Rai sospesi per il Coronavirus: in pausa Vieni da me di Caterina Balivo e La prova del cuoco di Elisa Isoardi

Continua a cambiare il palinsesto di Rai Uno a causa dell’emergenza Coronavirus. Come rivela in anteprima Dagospia, da lunedì 16 marzo 2020 verranno attuate delle importanti modifiche. Saranno sospesi La prova del cuoco di Elisa Isoardi e Vieni da me di Caterina Balivo. Via, dunque, la leggerezza in favore dell’informazione continua. Per questo il nuovo direttore di rete, Stefano Coletta, ha deciso di allungare Storie italiane di Eleonora Daniele al mattino e La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano al pomeriggio.

Da venerdì 13 marzo si allungano Storie Italiane e La vita in diretta

Dalla prossima settimana, quindi, Storie Italiane di Eleonora Daniele andrà in onda su Rai Uno dalle 10 alle 13.20 circa. La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano sarà divisa in due parti. La prima verrà trasmessa dalle 14 alle 15.40, la seconda dalle 16.50 alle 18.40 circa. Ad intervallare l’infotaiment le ultime puntate disponibili de Il Paradiso delle Signore: a causa del Covi-19 pure le ultime riprese della soap sono state infatti sospese. Stando a quello che scrive Alberto Dandolo, il personale interno dei programmi momentaneamente sospesi verrà destinato a supportare le esigenze dei programmi che vedranno allargata la loro messa in onda.

In replica le puntata dei Soliti Ignoti e de L’Eredità

Da giorni sono state sospese anche le registrazioni dei Soliti Ignoti e de L’Eredità. Il quiz di Amadeus sarà regolarmente in onda fino a sabato 14 marzo per poi proseguire in replica. Il game show guidato da Flavio Insinna verrà trasmesso fino al 22 marzo prima di procedere alle vecchie repliche.