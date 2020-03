Nicola Porro positivo al coronavirus: sospesa Quarta Repubblica

Nicola Porro, giornalista e conduttore televisivo, è risultato positivo al coronavirus. A renderlo noto è l’agenzia stampa AdnKronos che ha diramato la notizia secondo cui il conduttore del prime time del lunedì di Retequattro Quarta Repubblica è stato infettato. Per ora il diretto interessato non ha rilasciato dichiarazioni, ma il programma Quarta Repubblica, che avrebbe dovuto andare in onda stasera, è stato sospeso. Come fa sapere Mediaset al posto del talk sarà trasmesso un supplemento speciale di Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli. Nicola Porro sarà presente in collegamento dalla sua quarantena.

Bruno Vespa negativo al tampone

Chi invece è risultato negativo al tampone è Bruno Vespa che, dopo l’annuncio della positività al Coronavirus del segretario del PD e governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti – che fu ospite il 4 marzo a Porta a Porta -, si è sottoposto al test. “Essendo l’unico ad aver contattato Nicola Zingaretti scrivendogli ‘in bocca al lupo’ invece di terrorizzarsi, posso dire che il suo portavoce mi ha chiamato per dirmi che vanno monitorate solo le persone che nelle ultime 48 ore sono state a 30 centimetri da lui per almeno mezz’ora”, ha dichiarato Vespa al Corriere della Sera.

Le assenze in tv

Nel frattempo, in tv e in radio continuano a registrarsi defezioni. Nella giornata odierna Paolo Fox non si è presentato a “I Fatti Vostri” (non perché contagiato ma per motivi “coscienziosi” ha spiegato Magalli); Nicola Savino non è andato in onda con Deejay chiama Italia per via della quarantena de “Le Iene”. Assente anche Bianca Guaccero da Detto Fatto. Il forfait non è imputabile al coronavirus. “Ragazzi buongiorno! Mi dispiace tanto dirvelo ma oggi non sarò in puntata perché una gastroenterite mi ha messo ko! Sono umana anch’io! Vi sono vicina lo stesso e mi mancherete tantissimo!!! Intanto ricordatevi di seguire le regole, restate a casa!!! Vi abbraccio virtualmente e sostenete i miei ragazzi!!!”, ha scritto Bianca Guaccero su Instagram.