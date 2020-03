Coronavirus, Paolo Fox assente a I Fatti Vostri. Magalli: “Autocensurato, problema di coscienza”. Il perché della scelta dell’astrologo

Paolo Fox, forfait a I Fatti Vostri. Nelle giornata odierna il celebre astrologo della tv italiana non si è presentato negli studi de I Fatti Vostri, che sono andati in onda, come da protocollo nazionale, senza pubblico, per evitare assembramenti e cercare di arginare il coronavirus. L’assenza di Fox è stata spiegata dal conduttore Giancarlo Magalli, che ha precisato che si è trattata di una scelta personale di Paolo, in rispetto della situazione di emergenza che sta vivendo l’Italia. Nella fattispecie Magalli ha parlato di “autocensura”, operata da una “persona seria che ha avuto un piccolo problema di coscienza…”

Magalli: “Ha pensato che in un momento come questo, con problemi gravissimi, mettersi a parlare di amore, fortuna e fare l’oroscopo non gli sembrava adatto”

Magalli, durante la trasmissione de I Fatti Vostri andata in onda oggi, ha subito chiarito che l’astrologo gode di buona salute e che la sua assenza è da ricercare in altre cause, presto spiegate per evitare speculazioni :“Paolo è una persona seria ha avuto un piccolo problema di coscienza: ha pensato che in un momento come questo, con problemi gravissimi, mettersi a parlare di amore, fortuna e fare l’oroscopo non gli sembrava adatto. Noi rispettiamo questo suo sentimento, ci sembra bello che si ‘autocensuri’: ci sono cose più importanti di cui parlare. Dopo lo sentiremo, comunque”. Fox, fin dalle prime avvisaglie del coronavirus, si è dimostrato molto sensibile e cauto, svestendo il suo abbigliamento eccentrico, in segno di rispetto, ossia rinunciando a giacche e camicie colorate e optando per abiti più sobri.

Anche Un Posto al Sole prende misure drastiche: stop a scene di contatti fisici

Inoltre, sempre Fox, nei giorni scorsi, aveva spronato, venendo ascoltato, a rispettare le distanze di sicurezza in tv, a I Fatti Vostri. Nel frattempo, in casa Rai, sempre notizia dell’ultima ora, anche la soap opera Un Posto al Sole è corsa ai ripari per l’emergenza coronavirus. Il programma, come reso noto da Fanpage.it, ha deciso di girare tutte le scene tagliando i contatti fisici. Quindi, niente baci, abbracci e quant’altro. Pare che la scelta sia giunta in seguito ad una protesta del cast di attori, che si è messo di traverso, chiedendo alla produzione di non avere contatti fisici sul set.