Un Posto al Sole, stop a scene di contatto: si gira in modo surreale

Coronavirus: Un Posto al Sole, protesta degli attori. Saltano le scene di ‘contatto’, la soap gira in modo surreale

Sono giorni surreali e drammatici per l’Italia, attanagliata dal coronavirus, in una lotta senza precedenti per cercare di arginare l’epidemia. Coinvolto ogni ordine e grado della società: anche la tv si sta rimodulando con ‘correzioni’ e mutamenti. Una delle fiction più amate del Bel Paese, Un Posto al Sole, come fa sapere Fanpage.it, ha deciso in queste ore di tagliare tutte le scene di contatto tra attori. A partire da oggi, infatti, non saranno girati momenti di abbracci, baci e contatti scenici, così da rispettare le direttive governative. Stessa questione vale per tutti gli addetti ai lavori, circa una ventina, che sono presenti sul set (registi, segretari di edizione e tecnici). La parole d’ordine è: rispettare la distanza di sicurezza.

“Alcuni attori nei giorni scorsi si sarebbero rifiutati categoricamente di girare scene a contatto ravvicinato con altri attori”

La decisione della produzione della soap opera Rai giunge dopo una settimana in cui non sono mancate tensioni. “Fonti vicine alla produzione rivelano a Fanpage.it che alcuni attori nei giorni scorsi si sarebbero rifiutati categoricamente di girare scene a contatto ravvicinato con altri attori, come appunto baci e abbracci”, si legge sulla testata online che aggiunge: “Si racconta di proteste vibranti da parte del gruppo storico di attori che avrebbe costretto quindi la produzione a misure d’emergenza. Molte scene sarebbero quindi state sospese in base alle esigenze del momento. La produzione sta lavorando con grande difficoltà per girare tutte le scene che, in questo momento storico, non mettano a rischio la salute degli attori.”

La tv cambia pelle e cerca di capire in che direzione andare

Nel frattempo prosegue l’emergenza anche per molte altre trasmissioni. Oltre alla rinuncia al pubblico, resta da capire che cosa succederà agli show da poco cominciati o che devono ancora iniziare, e che prevedono contatti. Due esempi emblematici, in quanto programmi storici di Rai e Mediaset, sono Amici di Maria De Filippi e Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Due trasmissioni in cui la danza la fa da padrone. Ai tempi del coronavirus, nulla è certo e tutto in attesa di decisione.