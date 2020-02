Un posto al sole: Fabio Fulco potrebbe tornare sul set dopo una lunga assenza

Il bel Fabio Fulco, attore napoletano già noto alle cronache rosa per la sua relazione con Cristina Chiabotto, è stato di sicuro uno degli attori più affascinanti che abbiano recitato in Un posto al sole. Il suo personaggio, Valerio Viscardi, al momento è uscito di scena dopo il termine della storyline che riguardava anche sua figlia Vera. Dopo essersi lasciato con Elena e dopo che la donna è volata a Londra con il figlio che portava in grembo, del bel Valerio si sono perse le tracce. Salvo qualche sporadica apparizione telefonica con Alberto Palladini per quanto riguarda la gestione, burrascosa, delle imprese Viscardi e dei Cantieri Palladini. Alberto in questo momento non se la sta passando per niente bene e sembra proprio necessario un ritorno di Valerio in quel di Posillipo. Cosa che gli affezionati della fiction vorrebbero molto. E Fabio Fulco non se la sente di smentire.

Fabio Fulco e il suo probabile ritorno sul set di Un posto al sole

Fabio Fulco è sempre impegnato tra film e fiction. In una recente intervista a Chi, l’attore ha parlato a cuore aperto dei suoi ultimi progetti lavorativi, citando anche l’avventura a Un posto al sole: “C’è ancora chi mi rinfaccia di aver fatto Ballando con le stelle. In realtà cerco di fare ciò che mi piace, come Un posto al sole, un’esperienza che potrei ricominciare anche in futuro”. Dichiarazioni queste che lasciano aperte un qualche spiraglio per un suo eventuale ritorno sul set di nuovo protagonista. E gli argomenti, come abbiamo anticipato, non mancano. Uno su tutte è la crisi che sta attraversando Alberto Palladini: sarà questo un motivo per un eventuale ritorno di Fabio Fulco a Un posto al sole?

Fabio Fulco e il suo clamoroso rifiuto del Grande Fratello Vip

Nel corso dell’intervista, l’attore ha anche confessato di aver rifiutato la partecipazione al GF Vip con queste motivazioni: “Stavo cedendo, poi ho detto no: ho difficoltà a immaginarmi ripreso mentre vado in bagno o dormo. Mi sentirei inadeguato, sono riservato e timido”. C’è speranza allora di rivederlo presto protagonista delle storie di Un posto al sole che continuano, avvincenti, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 20.45 su Rai Tre.