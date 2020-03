Bianca Guaccero sta male: niente Detto Fatto lunedì 9 marzo 2020

Perché Bianca Guaccero non è nella puntata di Detto Fatto in onda su Rai Due lunedì 9 marzo 2020

Continua l’assenza di Bianca Guaccero da Detto Fatto. Dopo lo scorso venerdì, la conduttrice pugliese non sarà presente nel factual show neppure lunedì 9 marzo. In realtà l’assenza prolungata non era programmata. Venerdì scorso Bianca è dovuta andare a Napoli per le prove di Una storia da cantare, la trasmissione che ha condotto con Enrico Ruggeri fino a sabato scorso, e il suo ritorno su Rai Due era previsto per oggi pomeriggio. Ma un problema di salute ha messo in ginocchio la Guaccero, che ha così deciso di non presentarsi al lavoro, come spiegato in una nota sui social network.

Cosa è successo a Bianca Guaccero: la conduttrice colpita da un malore

“Ragazzi buongiorno! Mi dispiace tanto dirvelo ma oggi non sarò in puntata perché una gastroenterite mi ha messo ko! Sono umana anch’io! Vi sono vicina lo stesso e mi mancherete tantissimo!!! Intanto ricordatevi di seguire le regole, restate a casa!!! Vi abbraccio virtualmente e sostenete i miei ragazzi!!!”, ha scritto Bianca Guaccero su Instagram. Al momento non è chiaro se la 39enne riuscirà a rientrare a Detto Fatto già domani, martedì 10 marzo, o se servirà qualche giorno in più per una guarigione completa.

Chi condurrà Detto Fatto su Rai Due lunedì 9 marzo al posto di Bianca

Come accaduto venerdì scorso, la conduzione di Detto Fatto sarà corale. Prenderanno il posto di Bianca la modella curvy Elisa D’Ospina, l’esperto di costume Jonathan Kashanian, la consulente di moda Carla Gozzi e l’attore e comico Gianpaolo Gambi.