Il Coronavirus ferma le riprese delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore

Stop a Il Paradiso delle Signore. Dopo che l’Italia è stata dichiarata zona rossa per l’emergenza Covid-19, il set della soap di Rai Uno (allestito a Roma) è stato momentaneamente chiuso. A confermarcelo una persona che fa parte del team della fiction. Attori e troupe dovevano girare le ultime puntate della stagione in corso fino al prossimo 3 aprile ma per il momento ogni ciak è slittato a data da destinarsi. Per ora non è chiaro come questo influirà sulla programmazione Rai e se si riuscirà a riempire in tempo il buco che inevitabilmente si creerà a causa di questa criticità che sta mettendo in ginocchio tutta l’Italia.

Le puntata de Il Paradiso delle Signore continuano regolarmente ad andare in onda

Nonostante il set sia stato provvisoriamente chiuso, continuano ad andare in onda regolarmente le puntate de Il Paradiso delle Signore. Almeno per un mese non dovrebbero esserci problemi con gli episodi che vedono protagonisti Alessandro Tersigni, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina e company. In questo periodo il cast stava girando le ultime scene che chiudono la quarta stagione, che dovremmo vedere fino a maggio/giugno. Intanto è già stata confermata la prossima stagione, che dovrebbe tornare in onda a settembre. Del resto quest’anno il Paradiso ha ottenuto grande successo: in barba a chi voleva ingiustamente chiuderla, la serie conquista ogni giorno più di 2 milioni di telespettatori. Numeri importanti per una fascia oraria piuttosto difficile in tv.

Gli attori de Il Paradiso delle Signore invitano tutti a restare a casa

In attesa di scoprire quando riaprirà il set de Il Paradiso delle Signore, sui rispettivi profili social tutti gli attori del cast hanno invitato fan e follower a stare a casa per il bene collettivo.