Made in Sud, salta il ritorno: lo show di Rai Due rinviato

Salta il ritorno di Made in Sud sulla Rai: la decisione del servizio pubblico

Continua la rivoluzione dei palinsesti della tv italiana che, come tutti i settori della società, sta facendo i conti con l’espandersi del coronavirus. A causa dell’epidemia, Fanpage.it, fa sapere che il programma di Rai Due Made in Sud, che sarebbe dovuto tornare in onda il 30 marzo, è stato rinviato a data da destinarsi. La decisione sarebbe stata presa da Viale Mazzini e dalla Tunnel Produzioni, la società produttrice del noto show di comici che ha visto protagonisti in qualità di conduttori durante l’ultima stagione Stefano De Martino e Fatima Trotta.

Nicola Porro di Quarta Repubblica positivo al coronavirus

Sempre in casa Rai, notizia di giornata è quella che racconta di una drastica decisione riguardante le riprese della soap opera Un Posto al Sole, che da oggi non vedrà più alcun contatto sul set. Quindi stop a scene di baci, abbracci e altre situazioni che contemplano contatti diretti tra attori. A renderlo noto è sempre stato Fanpage.it. Per quanto riguarda le defezioni di volti noti del piccolo schermo, oggi si segnalano le assenze di Paolo Fox a I Fatti Vostri (non perché contagiato ma per una scelta “coscienziosa” e di “autocensura”, come spiegato da Giancarlo Magalli) e di Nicola Porro. Il conduttore e giornalista di Quarta Repubblica, secondo quanto fatto sapere da AdnKronos, è risultato positivo al tampone del coronavirus e dunque è in quarantena. Al posto di Quarta Repubblica, previsto in onda in serata su Rete 4, sarà trasmesso un supplemento speciale di Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli. Nicola Porro sarà presente in collegamento dalla sua quarantena.

Bianca Guaccero assente da Detto Fatto per gastroenterite

Altra defezione celebre televisiva, però non imputabile al coronavirus, è stata quella di Bianca Guaccero che oggi non è stata presente alla conduzione di Detto Fatto. “Ragazzi buongiorno! Mi dispiace tanto dirvelo ma oggi non sarò in puntata perché una gastroenterite mi ha messo ko! Sono umana anch’io! Vi sono vicina lo stesso e mi mancherete tantissimo!!! Intanto ricordatevi di seguire le regole, restate a casa!!! Vi abbraccio virtualmente e sostenete i miei ragazzi!!!”, ha scritto la conduttrice su Instagram.