Le riprese di Un posto al sole sono state fermate: dal 13 aprile andranno in onda le repliche

Anche il set di Un posto al sole si ferma per l’emergenza Coronavirus. Nei giorni scorsi la produzione della storica soap di Rai Tre aveva deciso di andare avanti senza baci e abbracci e rispettando le dovute misure di sicurezza. Ma da quando l’intera Italia è diventata zona rossa – e quindi il problema non è più circoscritto solo a Milano e dintorni – si è scelto di agire in maniera differente. Da qualche giorno la troupe è a riposo, come dichiarato da una delle attrici del cast, la giovane Giorgia Gianetiempo. Nelle sue stories Instagram l’interprete di Rossella ha comunicato ai suoi follower, come riporta Tv Soap, che la produzione si è fermata. Questo ovviamente influenzerà la messa in onda di Upas, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45.

Cambia la programmazione di Un posto al sole per colpa del Coronavirus

Come specificato da Giorgia Gianetiempo, la messa in onda di Un posto al sole è per il momento garantita. Le riprese vengono effettuate in anticipo e dunque vedremo i nuovi episodi fino al prossimo venerdì 10 aprile. La situazione cambierà lunedì 13 aprile quando le nuove puntate saranno sostituite da vecchie repliche. Per ora non è chiaro quando verrà riaperto il set napoletano, bisognerà vedere come evolverà questa emergenza sanitaria che sta letteralmente mettendo in ginocchio il Belpaese.

Tutti gli altri programmi Rai che sono stati sospesi per il Coronavirus

Oltre a Un posto al sole, pure Il Paradiso delle Signore ha subito un brusco stop a causa del Coronavirus. Sospesi nei giorni scorsi altri programmi Rai tra cui: La Corrida, Ballando con le Stelle, Vieni da me, Porta a Porta, La Prova del Cuoco.