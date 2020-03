Le Iene sospese per Coronavirus, caso in redazione: il comunicato

Coronavirus a Le Iene, la trasmissione di Italia 1 sospesa per cautela sanitaria: la notizia

Le Iene sono state sospese per Coronavirus. Ciò che inizialmente era solo un sospetto e una voce di corridoio si è trasformata in una realtà. Le Iene hanno confermato il caso positivo nella redazione e comunicato che si fermeranno. Le ultime notizie sul programma di Italia 1 parlavano di un possibile caso positivo al Coronavirus nella redazione, il che giustifica assolutamente una sospensione del programma per due settimane o forse più. Dopo i divieti imposti per la presenza del pubblico, prima a Milano e poi in tutta Italia, nelle trasmissioni televisive, adesso il rischio è che il Covid-19 possa colpire anche le varie redazioni. Ciò spingerebbe i programmi a chiudere o a sospendere la messa in onda per qualche settimana, come succederà alle Iene.

Questo il comunicato ufficiale giunto dalle Iene: “Nella redazione del programma di Italia 1 Le Iene si è verificato un caso di positività al Coronavirus. Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare”. Il caso positivo dunque non riguarda le Iene o i conduttori, ma qualcuno che lavora dietro le quinte. Ciò non toglie che, essendo tutti a contatto fra loro, potrebbe esserci stato qualche altro contagio. Nel comunicato si legge ancora: “Pertanto le prossime puntate del programma non andranno in onda in attesa degli sviluppi della situazione”.

Si parlava di una sospensione di due settimane, ma nel comunicato delle Iene non è stato fatto riferimento al numero di puntate che salteranno. Di sicuro preferiscono prima vedere l’evolversi della situazione e tra due settimane, tempo di quarantena per chi è stato in contatto con persone positive, prenderanno ulteriori decisioni.