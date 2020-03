Chi l’ha visto? è stato sospeso dopo che un ospite è risultato positivo al Coronavirus

Ora è ufficiale: anche Chi l’ha visto? è stato sospeso per l’emergenza Covid-19. La notizia circolava negli ultimi giorni ma l’ufficialità è arrivata solo oggi tramite l’account Instagram e Facebook del programma di Rai Tre. L’intera redazione, compresa la conduttrice Federica Sciarelli, è stata posta in quarantena preventiva dopo aver ospitato nella puntata di mercoledì scorso il viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri. Che, com’è noto, è risultato poi positivo al tampone per il Covid-19. La trasmissione tornerà regolarmente in onda giovedì 26 marzo.

Il comunicato della redazione di Chi l’ha visto?: il programma è stato sospeso

“Rispettando la quarantena prevista dalla Asl da mercoledì 11 a mercoledì 25 marzo, il programma sarà pronto a tornare in onda in diretta su Rai 3 già da giovedì 26. Federica Sciarelli e la redazione lavorano con il sito e i social per garantire informazioni e aiuto ai familiari delle persone scomparse“, hanno fatto sapere con un comunicato divulgato sugli account social della trasmissione. Che nell’ultimo periodo, oltre alle varie scomparse, stava trattando ampiamente il tema del Coronavirus.

Ospite positivo al Coronavirus pure negli studi di Agorà, che è stato bloccato

Sospeso pure Agorà, dopo che un ospite ha contratto il Covid-19. Stiamo parlando del viceministro dell’istruzione Anna Ascani, che aveva partecipato nei giorni scorsi alla trasmissione di Serena Bortone (da qualche giorno in quarantena). La trasmissione in onda sul terzo canale Rai verrà sostituita da alcuni speciali curati dalle redazioni di RaiNews e Rai3.