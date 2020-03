La Corrida non va in onda venerdì 6 marzo per colpa del Coronavirus

Perché La Corrida non va più in onda venerdì 6 marzo 2020

Il Coronavirus ferma La Corrida. Come rivela in anteprima Davide Maggio, il programma di Carlo Conti non andrà in onda su Rai Uno venerdì 6 marzo. Dopo che l’epidemia si è diffusa nel resto d’Italia anche i programmi registrati da Roma hanno subito delle variazioni importanti. La maggior parte viene trasmesso senza pubblico ma per lo show creato da Corrado è praticamente impossibile non avere dei telespettatori in studio. Dunque la Rai ha deciso – almeno per il momento -di sospendere il format per una settimana. Non è chiaro se Conti e Ludovica Caramis salteranno pure la puntata del 13 marzo: tutto dipenderà da come evolverà la faccenda. Questo venerdì al posto de La Corrida sarà trasmesso uno speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa.

Grande successo per il ritorno de La Corrida con Carlo Conti

Coronavirus a parte, la nuova edizione de La Corrida sta avendo grande successo. La puntata d’esordio ha registrato 4.188.000 telespettatori con il 19.7% di share, battendo così il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Bene la seconda puntata, che si è scontrata contro la corazza Amici di Maria De Filippi. Venerdì 28 febbraio lo show di Carlo Conti ha totalizzato 4.223.000 spettatori con il 18.71% di share.

La Corrida 2020 e le novità introdotte da Carlo Conti

Nella nuova edizione de La Corrida è stata inserita una giuria che commenta le varie performance. Una giuria, va precisato, composta da ex concorrenti della trasmissione. Il compito dei giurati è però giudicare e nulla più visto che è il pubblico presente in studio a dire sempre l’ultima parola.