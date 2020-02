Ascolti Tv 21 febbraio, La Corrida sfida il Gf Vip 4 e vince: tutti i dati

Dati ascolti Tv venerdì 21 febbraio, prime time vinto dalla Corrida ma Gf Vip 4 si difende bene

La gara degli ascolti di venerdì 21 febbraio è stata vinta dalla prima puntata della Corrida di Carlo Conti che è riuscita a raggiungere 4.188.000 telespettatori per il 19.7% di share; si è difeso bene comunque anche il Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini che conferma più o meno i dati delle altre settimane: il reality show infatti continua ad essere seguito da un base ormai stabile di telespettatori che ieri si sono collegati a Canale 5 in 3.100.000 per il 18.5% di share. Vediamo ora gli altri dati d’ascolto di venerdì 21 febbraio dicendo sin da subito che non presentano variazioni rispetto alle altre settimane.

Ascolti Tv access prime time e preserale: Rai conferma vantaggio su Mediaset

Access prime time e preserale vedono trionfare Rai con i suoi due game show: parliamo dell’imbattibile I soliti ignoti che ha totalizzato il 20.4% di share e 5.220.000 telespettatori, e dell’altrettanto seguito L’Eredita che ha raggiunto 5.335.000 telespettatori per il 26% di share. Risultati che confermano il predominio in queste fasce orarie di Rai su Mediaset che comunque non fa male: Striscia la notizia è entrato nelle case di 4.562.000 per il 17.8% di share mentre Avanti un Altro si è fermato a poco prima dei 4 milioni con 3.963.000 telespettatori e uno share del 19.7%.

Auditel pomeriggio: mix di soap, reality e talent show vincente per Mediaset

Nel pomeriggio gli ascolti premiano Mediaset che finora ha un mix imbattibile di soap, reality e talent show; vediamo tutti i dati:

Mediaset

Beautiful: 2.546.000 telespettatori e 17% di share;

Una Vita: 2.377.000 telespettatori e 16.5% di share;

Uomini e Donne: 2.175.000 telespettatori e 17.2% di share;

Gf Vip: 1.906.000 telespettatori e 17.7% di share;

Amici: 2.112.000 telespettatori e 20.1% di share;

Il Segreto: 2.062.000 telespettatori e 19% di share;

Pomeriggio Cinque: prima parte: 1.818.000 telespettatori e 15.4% di share; seconda parte: 2.237.000 telespettatori e 16.2%; terza parte: 2.262.000 telespettatori e 14.8% di share.

Rai