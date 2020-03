Uomini e Donne si ferma dal 23 marzo: ecco cosa andrà al suo posto

Uomini e Donne non va più in onda da lunedì 23 marzo 2020 per colpa del Coronavirus

Era prevedibile: il Coronavirus ha fermato anche Uomini e Donne. A causa dell’emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio l’Italia non è più possibile registrare le puntate del Trono Over e del Trono Classico al quale prendono parte persone di ogni regione. Dunque scarseggiano le registrazioni e dal 23 marzo il programma di Maria De Filippi sarà ufficialmente sospeso. Ad annunciarlo in anteprima è il sempre informato Bubino Blog. Nella settimana dal 16 al 20 marzo andranno in onda le ultime registrazioni della trasmissione, che saranno principalmente dedicate ai più giovani. Venerdì 13 marzo è stata infatti trasmessa l’ultima puntata disponibile del Trono Over.

Cosa verrà trasmesso dal 23 marzo al posto di Uomini e Donne

Da lunedì 23 marzo, al posto di Uomini e Donne, verranno trasmessi alcuni film. Bubino Blog ha reso disponibile pure la lista dei primi lungometraggi che verranno mandati in onda da Canale 5. Ovvero: Secret millionaire, Inga Lindstrom, Pure Country, Rosamunde Pilcher, Disegno d’Amore.

Maria De Filippi ferma Uomini e Donne ma non Amici

Al contrario di Uomini e Donne, Amici continuerà ad andare regolarmente in onda. I protagonisti del talent show sono tutti a Roma e quindi per la produzione del programma è più facile andare avanti seppur con le dovute misure di sicurezza.