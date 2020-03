Striscia la notizia, Amici e Gf Vip vanno in onda: Mediaset spiega perché

Amici, Striscia la notizia e Grande Fratello Vip non si fermano: dirette confermate su Canale 5

Mediaset si sta adeguando come può alle nuove direttive del Governo in tema Coronavirus. I comunicati arrivano ogni giorno, più volte al giorno, e oggi è la volta di programmi che non si fermeranno. Dopo varie sospensioni, oggi Mediaset ha annunciato che Amici, Gf Vip e Striscia la notizia andranno in onda. Un modo per offrire comunque un diversivo al pubblico, un tentativo di normalità in un clima surreale come quello che stiamo vivendo in questo periodo. Se dovessero saltare anche tutti i programmi che scandiscono la nostra quotidianità, allora sarebbe dura. Ma non succederà per alcuni programmi che necessitano la diretta, come ha spiegato l’ultimo comunicato Mediaset. Nello stesso si legge: “Mediaset ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l’attento esame del decreto del Presidente del Consiglio di ieri sera”.

Mediaset ha chiesto ad Amici, Gf Vip e Striscia di andare in onda

Questa la decisione su alcuni programmi in onda: “Per questo, oltre al grande sforzo delle edizioni dei tg e dei programmi di approfondimento diurni e di prima serata, abbiamo chiesto anche ai programmi di intrattenimento in diretta già avviati, da Striscia la notizia ad Amici a Grande Fratello Vip, di continuare ad andare in onda. Naturalmente apportando tutte le misure necessarie per rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza”. Amici di Maria De Filippi tornerà in onda domani sera con un Serale troppo silenzioso per chi lo ha sempre seguito, ma i ragazzi ci faranno compagnia ancora. Anche Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono disponibili ad andare in onda con Striscia la notizia. Il Gf Vip ha deciso di proseguire anche per gli spettatori, come ha spiegato un emozionato Alfonso Signorini ieri sera.

Mediaset ringrazia chi va in onda: “Totale disponibilità, ringraziamo di cuore”

E tutti loro sono andati i ringraziamenti di Mediaset, dopo una lettera personale di Pier Silvio Berlusconi: “Tutti i nostri collaboratori impegnati nella produzione di questi programmi – autori, conduttori, tecnici – hanno aderito alla nostra proposta dimostrando totale disponibilità e di questo li ringraziamo di cuore”.