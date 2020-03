Serena Grandi, Chiambretti positivo: “Baciati, poi sono stata dalla d’Urso”

Serena Grandi, Chiambretti positivo al Covid-19: “L’ho abbracciato e baciato, poi sono stata da Barbara d’Urso. Sto capendo cosa fare”

Nelle scorse ore si è saputo che il conduttore Piero Chiambretti, assieme alla madre, è risultato positivo al Covid-19 e attualmente è all’ospedale Mauriziano di Torino. Subito la notizia è rimbalzata sulle agenzie stampa, arrivando anche a chi ha avuto contatti con lui di recente. Tra questi Serena Grandi, che ha rilasciato delle dichiarazioni all’AdnKronos. L’attrice ha detto di essersi messa in autoquarantena precauzionale, parlando degli spostamenti avuti dopo che ha incontrato il presentatore di #Cr4 La repubblica delle donne. Ed ha fatto il nome anche di Barbara d’Urso, essendo stata sua ospite.

“Dopo Chiambretti sono stata ospite per due volte anche da Barbara D’Urso speriamo che finisca tutto per il meglio”

“Sono stata da Piero Chiambretti per ben due volte, ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo adottate mi metto in autoquarantena’’. Così Serena Grandi all’AdnKronos. “Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero – prosegue l’attrice -, spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana. Io sono ipocondriaca e sono preoccupata ma per ora sto benissimo’’. Serena passa quindi a spiegare gli spostamenti fatti dopo aver visto il conduttore in forza a Mediaset. “Ora che ci penso – ha spiegato – dopo essere stata ospite da lui ho avuto una brutta febbre e tosse durata solo qualche giorno e ho pensato che fosse stata causata dalla radioterapia a cui mi sono dovuta sottoporre per un tumore al seno. Vai a sapere! – ha aggiunto – dopo Chiambretti sono stata ospite per due volte anche da Barbara D’Urso speriamo che finisca tutto per il meglio’’.

Mediaset e la sospensione di #Cr4 La repubblica delle donne

Nei giorni scorsi Mediaset ha reso noto di aver annullato la trasmissione #CR4 – La repubblica delle donne. La sospensione è giunta prima della notizia relativa alla positività di Chiambretti. La decisione del Biscione è arrivata nel solco di una riorganizzazione del palinsesto. Si è optato, in particolar modo nel caso di Rete 4, di dare maggior spazio in prima serata ai talk di informazione per seguire più dettagliatamente l’epidemia da coronavirus in atto.