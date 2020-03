Detto Fatto si sposta su Instagram, nuovo inizio: annuncio Guaccero

Quando comincia Detto Fatto? Il programma di Bianca Guaccero si sposta su Instagram, svelata data d’inizio

Bianca Guaccero ritornerà con Detto Fatto… ma su Instagram! Con l’emergenza Coronavirus, il programma di Rai 2 è stato sospeso. Niente paura: gli affezionatissimi telespettatori potranno seguire le nuove puntate usando smartphone, tablet e tutti quelli accessori che permettono di connettersi al profilo Instagram di Detto Fatto. L’annuncio è stato fatto direttamente dalla Guaccero: nell’ultima settimana, aveva spiegato che qualcosa d’importante stava bollendo in pentola e adesso sappiamo tutta la verità.

Bianca Guaccero su Detto Fatto: le parole della conduttrice

Dopo aver bollato alcune polemiche come “grandi montature”, Bianca si rimette al timone della sua trasmissione, dandone una versione tutta nuova: Pronto Detto Fatto. Personaggi famosi verranno “chiamati” direttamente dalla conduttrice, per delle imperdibili interviste; ma nelle dirette Instagram ci sarà spazio anche per la “gente comune”, che potrà giocare a divertenti quiz. Questo è stato l’annuncio di Bianca Guaccero su Instagram: “Siete pronti? Ecco la sorpresa che vi stavamo preparando! Vi voglio tutti davanti ai pc, telefoni e quant’altro per una versione tutta nuova di Detto Fatto! Tanti amici verranno a trovarci e i protagonisti sarete voi da casa! Vi aspettiamo sul profilo di @dettofattorai ovviamente! In diretta Instagram!”.

Novità Pronto Detto Fatto su Instagram: quiz, interviste e non solo

La pagina ufficiale del programma ha chiarito meglio cosa succederà durante le dirette: “Chi è? Rispondi, è Pronto Detto Fatto! Da lunedì 23 marzo in diretta alle 14:00 sul nostro profilo IG. Quiz, giochi e tanti tutorial: @biancaguacceroreal e la famiglia di #dettofattorai sono già pronti!”.