Guaccero: “Chiusura Detto Fatto e disaccordi con Ciacci? Montatura”

Bianca Guaccero a ruota libera su Detto Fatto e il momentaneo stop alla conduzione

Anche Detto Fatto è stato sospeso come tanti altri programmi televisivi a causa del Coronavirus: una delle truccatrici del programma è stata trovata positiva al tampone. Bianca Guaccero, dopo 5 giorni di assenza per una gastroenterite acuta, sarebbe dovuta tornare al timone dello show: purtroppo, Detto Fatto non andrà in onda per ulteriori due settimane (salvo imprevisti). La conduttrice ha raccontato della sua avventura con il salotto televisivo di Rai Due in un’intervista rilasciata a Il Giornale. La pugliese ha anche raccontato della sua ammirazione per Raffaella Carrà e di quella volta che quest’ultima la chiamò per complimentarsi con lei. Infine lo stop forzato: “Per carattere cerco sempre di trovare quel che di positivo può esserci anche nelle cose più negative. Questo coprifuoco sta spingendo le famiglie a ritrovarsi, a parlarsi, a passare più tempo assieme. Almeno questa, è una bella cosa”.

Momento critico per Detto Fatto? Parla la Guaccero: ” La curva dei nostri ascolti è più viva che mai”

Si è in effetti discusso di una possibile abolizione del programma, rumors immediatamente da Bianca: “Quella della cancellazione è una montatura mediatica“. Continui cambi d’orario; poi l’addio di Giovanni Ciacci, il presunto scontro con Guillermo Mariotto; infine a gennaio le voci di una cancellazione causa bassi ascolti. E ora pure la quarantena. Un momento forse non sereno per il salotto della Guaccero che però ha affermato: “Detto fatto ha subito parecchie traversie. La strada è stata in salita fin dall’inizio. Esordivo come conduttrice subentrando ad una collega che aveva raccolto sei anni di successi, e in una squadra nuova, ancora tutta da rodare. Abbiamo iniziato con dieci giorni di ritardo rispetto agli altri pomeridiani, e quattro cambi d’orario in un solo mese hanno aumentato il nostro svantaggio. Eppure dal pubblico ho ricevuto e ricevo solo valanghe d’affetto e ammirazione. E la curva dei nostri ascolti è più viva che mai: chiudiamo sempre al 10, 11 per cento”.

Quella famosa chiamata di Raffaella Carrà: “Da sempre il mio idolo”

“Per capire l’emozione che mi ha travolta, al punto da farmi scoppiare in lacrime e quasi stare male, bisogna sapere che Raffaella è sempre stata il mio idolo. Mia madre racconta che imparai a parlare ripetendo le parole di Ballo ballo. E sentirsi dire da una come lei: ‘Sei perfetta per questo mestiere, sai fare tutto, se esistessero ancora i varietà di una volta, tu ne saresti una prima donna’ non ha prezzo!”.