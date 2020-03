Francesca Manzini su Striscia, lite Venier e Amici: “Lo vince…”

Striscia la Notizia, la nuova avventura di Francesca Manzini e il polverone sollevato dopo le imitazioni di Mara Venier: cos’è successo adesso?

Francesca Manzini è la nuova conduttrice di Striscia la Notizia. Un ruolo inedito, il suo, arrivato come un fulmine a ciel sereno: non si sarebbe mai aspettata che Antonio Ricci le desse un’opportunità di tal portata, stando accanto a un colosso della televisione come Gerry Scotti. Un grande onore, per la Manzini, che crede ancora che sia un sogno: e invece no, condurrà il longevo tg satirico e porterà con sé quei personaggi che l’hanno resa famosa… Simona Ventura, Asia Argento e Mara Venier. Le sue imitazioni sono apprezzatissime, anche se la Venier, in passato, ha avuto qualcosa da ridere.

Francesca Manzini e Mara Venier, pace fatta: il racconto dell’imitatrice

Francesca Manzini ha tenuto subito a precisare, durante l’intervista di Tvblog.it, che con Mara Venier c’è stato un reale chiarimento: “Quella è una cosa passata. Di recente abbiamo recuperato, lei mi ha fatto i complimenti per la conduzione di Striscia. Mi ha detto che appena possibile ci incontreremo. L’ho ringraziata per le belle parole, ma l’ho ringraziata anche perché se mi hanno chiamata a Striscia è perché sono riuscita a imitarla bene”. Sicuramente la imiterà ancora, ma porterà anche chi è davvero: “È la mia prima conduzione, è tanta roba. È la prima volta che Antonio Ricci fa una scommessa del genere; è facile mettere in conduzione, insieme a Gerry Scotti, un nome noto. Io sono sconosciuta – non lo dico con rammarico e dispiacere, anzi – e se Ricci mi ha voluto è perché ha visto in me ca…mma e prontezza”.

Chi vince Amici 2020? Parla Francesca Manzini

Si è poi passato al capitolo Amici di Maria De Filippi. L’imitatrice ha ammesso di dover tanto alla conduttrice, che su di lei ha scommesso permettendole di partecipare ad Amici Celebrities. E se si dovesse esserci l’occasione di partecipare al Serale in qualità di ospite: “Non posso saperlo, nel caso non dirò di no. Ci metteremo d’accordo con il mio papà Antonio Ricci”. Lei, attenta telespettatrice del talent show, ha confessato: “Secondo me, Amici 19 lo vince Giulia, che ricorda la Emma di 10 anni fa, o Nyv“.