Striscia la Notizia, Francesca Manzini: buona la prima, ecco come è andata. Commenti a caldo

Buona la prima per Francesca Manzini, che stasera 2 marzo 2020 ha per la prima volta presentato il celebre programma Striscia la Notizia, lo storico Tg satirico di Antonio Ricci (Canale 5). A ‘guidarla’ il veterano Gerry Scotti, con cui il feeling (professionale) è parso subito ottimo. Battute azzeccate, eccellente ritmo (come nello stile dello show) e naturalmente diverse ‘incursioni’ nei panni di Mara Venier, la conduttrice con la quale in passato, proprio per le imitazioni, Francesca ha avuto qualche screzio (oggi gli attriti sono stati messi in archivio e i rapporti sono ottimi). Tornando alla ‘prima’ della Manzini, c’è stata un’ottima impressione anche da parte del pubblico. Diversi infatti i telespettatori che si sono riversati su Twitter complimentandosi con la conduttrice.

Il pubblico premia Francesca Manzini

Tweet a caldo: “Simpaticissima la Manzini, insieme al grande Gerry coppia vincente”. “Stai andando alla grande, già ti adoro”. “Quanta roba la Manzini”. “Pazzesca la Manzini in conduzione”. ” È dal 2016 che non ci sono conduttori sperimentali a Striscia la Notizia e dopo tante coppie storiche la frizzante novità di Francesca Manzini era necessaria Cuore rosso. Sei aria fresca”. E ancora: “Francesca Manzini è una bella novità. Antonio Ricci, vecchio lupo solitario della televisione italiana, ogni tanto torna ad avere dei lampi di genio”. “Che freschezza stasera a Striscia la Notizia con Gerry Scotti e soprattutto con Francesca Manzini. Sembra un altro programma! Bravissimi!”. Ne sono seguiti altri sulla stessa lunghezza d’onda. Sparuti coloro che invece non hanno trovato l’imitatrice all’altezza del prestigioso bancone.

Francesca Manzini e Mara Venier, le ruggini sono state superate

Nelle scorse ore la Manzini è tornata a parlare di Mara Venier e delle ruggini del passato. Ruggini, oggi, del tutto superate. Così l’imitatrice a TvBlog: “Quella è una cosa passata. Di recente abbiamo recuperato, lei mi ha fatto i complimenti per la conduzione di Striscia. Mi ha detto che appena possibile ci incontreremo. L’ho ringraziata per le belle parole, ma l’ho ringraziata anche perché se mi hanno chiamata a Striscia è perché sono riuscita a imitarla bene”.