Temptation Island 2019: tutte le canzoni della sesta edizione

Titoli delle canzoni di Temptation Island 2019

Uno dei punti forti di Temptation Island? Sicuramente la colonna sonora! La produzione di Maria De Filippi riesce a trovare sempre le canzoni giuste per rappresentare le emozioni che coppie e tentatori vivono all’interno del villaggio. Scopri su Gossipetv tutti i brani che sono stati utilizzati per la sesta edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia!

Canzoni prima puntata Temptation Island 2019

1. Pensare male di Elodie e Stash

Presentazione della coppia Jessica e Andrea.

2. Posso di Carl Brave e Max Gazzé

Presentazione della coppia Ilaria e Massimo.

3. Cosa ti aspetti da me di Loredana Berté

4. Stella Stai di Umberto Tozzi

Presentazione della coppia Katia e Vittorio.

5. Yes I Know My Way di Pino Daniele

Presentazione della coppia Arcangelo e Nunzia.

6. Tomorrow di Amanda Lear

Presentazione della coppia Sabrina e Nicola.

7. Vita ce n’è di Eros Ramazzotti

Presentazione della coppia David e Cristina.

8. Casinò di Tish

Arrivo delle tentatrice nel villaggio.

9. Womanizer di Britney Spears

Arrivo dei tentatori nel villaggio.

10. Figli delle Stelle di Alan Sorrenti

Confronto coppie e tentatori.

11. Triangolo di Renato Zero

Ultima serata insieme per le coppie.

12. I’m every woman di Whitney Houston

Ultima serata insieme per le coppie.

13. Il ballo del mattone di Rita Pavone

Consegna delle ghirlande maschili

14. Daddy Cool di Booney M.

Altra consegna delle ghirlande maschili.

15. Maradona y Pelé dei Thegiornalisti

Ultima consegna ghirlande maschili

16. Run to me di Tracy Spencer

Consegna ghirlande femminili.

17. World Trade Center di Craig Armstrong

Prima lite tra Jessica e Andrea.

18. Another Love di Tom Odell

Ultimo saluto delle coppie.

19. La libertad di Alvaro Soler

Cocktail di benvenuto tra fidanzati e tentatori.

20.Un senso di Vasco Rossi

Sfogo di Andrea sui comportamenti di Jessica.

21. A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà

Katia si diverte con i tentatori.

22. Barbie Girl degli Aqua

Katia insieme ai tentatori del villaggio.

23. C’è una strana espressione nei tuoi occhi dei The Rokes

Vittorio si sfoga con gli altri fidanzati.

24. Perdere l’amore di Massimo Ranieri

Nuovo sfogo da parte di Andrea.

25. Se perdo te di Patty Pravo

Jessica si lascia tentare dal single Alessandro.

26. The Rhythm is magic di Marie Claire D’Ubaldo

Dichiarazioni di David e Cristina.

27. Mrs Robinson di Simon & Garfunkel

Sabrina preoccupata per le dichiarazioni di Nicola.

28. Nu jeans e ‘na maglietta di Nino D’Angelo

Si parla della coppia napoletana formata da Nunzia e Arcangelo.

29. Mon amour di Gigi D’Alessio

Arcangelo balla con le tentatrici del villaggio.

30. I was born to love you dei Queen

Arcangelo si lascia andare con la tentatrice Sabina.

31. The show must go on dei Queen

Andrea chiede il falò di confronto a Jessica.

32. Se io se lei di Biagio Antonacci

Jessica non si presenta al falò di confronto con Andrea.

33. La mia rivoluzione di Alberto Urso

Scene del mare e del villaggio di Temptation Island.

34. Quando finisce un amore di Mia Martini

Ilaria piange per il fidanzato Massimo.

35. Stripped dei Depeche Mode

Nunzia chiede il falò di confronto al fidanzato Arcangelo.