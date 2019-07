Ilaria e Massimo, lui bacia Elena: il gesto di lei conquista il pubblico

Temptation Island: Massimo e la tentatrice si sono baciati, Ilaria furiosa

Alla quarta puntata di Temptation Island Massimo e la tentatrice Elena si sono lasciati travolgere dalla passione. In particolare è stato il fidanzato di Ilaria a baciare più di una volta la sua tentatrice. Un bacio breve, a stampo, ma che ben lascia intuire le intenzioni del ragazzo nei confronti di Elena. I due si sono concessi qualche coccola di troppo pure sotto le coperte, mandando su tutte le furie Ilaria. Seppur arrabbiata, la giovane ha preso una decisione che ha subito trovato il consenso del pubblico, che ha mal digerito il modo in cui Massimo si è prima approcciato a Federica Lepanto e poi ad Elena.

Ilaria Teolis non ha chiesto il falò di confronto anticipato

Nonostante la gravità della situazione, Ilaria Teolis ha deciso di non richiedere il falò anticipato a Massimo Colantoni a Temptation Island. Una reazione ben diversa da quella di altre coppie quali Nunzia e Arcangelo e Jessica e Andrea. Ilaria ha scelto di vendicarsi di Massimo con il tentatore Javier Martinez. “Da oggi in poi mi vivo Temptation Island e Javier”, ha detto Ilaria a Filippo Bisciglia. Promessa rispettata: la 23enne ha cominciato a frequentare con maggiore assiduità il modello e ha addirittura conosciuto il fratello e il padre del sud americano.

Temptation Island: Massimo geloso di Ilaria e Javier

In pochi giorni si è creata un sintonia magica tra Ilaria e Javier a Temptation Island. Una complicità che ha portato Massimo all’esasperazione: messa da parte per un attimo l’attrazione nei confronti di Elena, il ragazzo ha pianto per la sua fidanzata e per quanto accaduto all’Is Morus Relais.